El PSOE entiende que las autoridades "procedan" contra los asaltantes de los supermercados

El secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE, Antonio Hernando, comprende que sean las autoridades "las que procedan contra este tipo de situaciones y contra este tipo de actividades ilegales".

Hernando ha dicho que los políticos son los primeros que tienen que "dar ejemplo" con su conducta y que cuando se quiere "reivindicar" algo se tiene que hacer "cumpliendo la Ley" y "no vulnerando la Ley".

Asimismo, ha criticado la actuación de Juan Manuel Sánchez Gordillo tras participar en el asalto de un supermercado andaluz para dar productos a un Banco de Alimentos, diciendo que éste es "bastante exótico a la hora de hacer sus planteamientos" porque ha actuado, según Hernando, de forma "absolutamente demagógica e improcedente".

"Si quiere hacer algo, si quiere denunciar una situación, que lo haga por unos cauces que tiene a su disposición, porque no hay que olvidar que él es diputado y por lo tanto, puede hacerlo en la asamblea autonómica o puede hacerlo desde tantas instituciones en las que está como representante de los ciudadanos", ha insistido.

Ayuda de 400 euros

Por otra parte, el secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE ha destacado que el Gobierno se tiene que replantear "seriamente" la prórroga de la ayuda a los 400 destinada a los desempleados porque es algo "absolutamente necesario". La situación en la que se encuentran muchas familias en estos momentos "es una situación muy delicada, muy difícil, personas que no es que no lleguen a fin de mes, sino que no pueden empezar el mes", ha explicado Hernando.