El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes: "No comparto la tranquilidad de Blanco"

El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes, Rafael Gallego, ha asegurado en Espejo Público que ya ha habido cancelaciones tras el anuncio de los paros de AENA para Semana Santa, el Puente de Mayo y las vacaciones de verano.

"No comparto la tranquilidad del ministro Blanco. Si esto no se soluciona en 48 horas va a haber cancelaciones, sobre todo del turista que viene a España. No nos olvidemos que se está haciendo la información desde el punto de vista de los españoles que salimos, pero la industria española que el año pasado movió 53 millones de turistas, el 80% lo hicieron a través de agencias de viajes y touroperadores europeos", ha afirmado Gallego.

Además, Rafael Gallego, ha explicado que en cualquier despacho de las centrales de Alemania o Inglaterra ya se están planteando desviar los aviones a otros destinos porque ya sufrimos las consecuencias en el Puente de Diciembre, cuando se perdió parte de lo ganado en 2010.

"Desde luego no soy tan optimista como el ministro. Recomiendo a los españoles que van a salir fuera que esperen porque el conflicto se puede solucionar. Hay posibilidades de que este conflicto se solucione", ha aseguardo.

Gallego ha cifrado en cuatro o cinco millones los turistas que vienen a disfrutar de las vacaciones a destinos turísticos como Baleares, Canarias y la Costa del Sol. "Esto es una preocupación importante porque estas fechas ayudan a que se recupere la tasa del paro, las contrataciones porque ya empieza la temporada primavera-verano", ha añadido.

Sobre las previsiones turísticas que las agencias españolas esperaban para este año, Gallego ha dicho que había previsión de mejora sin que los conflictos en el continente africano afectaran, porque, en este sentido "España es un país seguro".

"De hecho destinos como Canarias, la Comunidad Valenciana ya estaban registrando una mayor demanda", ha asegurado el presidente de la Asocicación de Agencias de Viajes. "Podemos ir perdiendo la ventaja que hemos conseguido con respecto a estos países que estaban en conflictos en función de la situación que puede vivirse en los aeropuertos", ha puntualizado.