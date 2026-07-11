Los porteros, el contacto clave para acceder a pisos antes de que salgan al mercado

Conseguir un piso antes de que sea anunciado en los portales inmobiliarios puede marcar la diferencia en un mercado de la vivienda caracterizado por la escasez de oferta, la elevada demanda y unos precios que continúan fuera del alcance de buena parte de la población. En esta carrera por llegar antes que los demás han aparecido unos protagonistas inesperados: los porteros de las comunidades de vecinos.

Nos encontramos en uno de los mercados inmobiliarios más exclusivos de Madrid, el barrio de Salamanca, donde el precio de un piso puede rondar el millón de euros. En esta zona, ser el primero en enterarse de que una vivienda se queda vacía puede valer una fortuna.

Cuando un vecino fallece, se divorcia, se muda o decide vender su casa, el portero suele ser una de las primeras personas del edificio en conocer la situación. Una información que resulta especialmente valiosa para agentes inmobiliarios e inversores que buscan propiedades que todavía no han llegado al mercado.

"Ellos saben todo lo que pasa. Es un buen contacto, un nexo para eso", explica uno de los profesionales del sector inmobiliario.

Los propios porteros reconocen que reciben numerosas propuestas para informar de posibles operaciones. "Primero se enteran y, una vez se han enterado, viene todo el mundo. Te vienen a ofrecer cosas y te dicen: 'Oye, si sabes de esto, puedes darme la voz'", relata uno de ellos.

Sin embargo, advierte de que en muchas comunidades este tipo de prácticas está expresamente prohibido. "Lo tenemos prohibido. Nos echan inmediatamente", asegura.

Decenas de tarjetas y visitas de portal en portal

La información que manejan los porteros se ha convertido en un recurso muy codiciado entre quienes intentan adelantarse a las inmobiliarias y a los grandes portales de compraventa. Una agente recuerda que, en una ocasión, acudió a dejar su tarjeta en una finca y descubrió que el portero ya acumulaba decenas de contactos similares.

"Una vez fui a dejar mi tarjeta y el portero tenía como 150, sin exagerarte. Me dijo: '¿Quieres ser una más?'", señala.

Esta fuerte competencia ha provocado que algunos profesionales recorran calles enteras y pregunten de portal en portal para tratar de localizar viviendas cuyos propietarios estén valorando vender.

"Ir por todas las calles, preguntar de portal en portal", resume uno de los testimonios sobre una estrategia que permite acceder a operaciones fuera del mercado convencional.

Quienes aceptan colaborar pueden recibir diferentes compensaciones. Estas van desde pequeños regalos hasta comisiones de cientos o miles de euros. Según los profesionales consultados, algunos porteros pueden llegar a negociar un porcentaje sobre el precio final de venta únicamente por facilitar el primer aviso, aunque las cantidades dependen de cada operación.

En algunos casos, se habla incluso de comisiones de hasta el 10%, una cifra especialmente elevada si se tiene en cuenta el precio de las viviendas en barrios exclusivos de Madrid.

La importancia de llegar antes del anuncio

Para los inversores, el tiempo es fundamental. Cuando una vivienda aparece publicada en un portal inmobiliario, la operación deja de ser exclusiva y aumenta el número de posibles compradores.

"Ya no es tan exclusivo y no te da margen a negociar. Es mejor cogerlo antes de que aparezca en ningún lado", afirma uno de los profesionales.

Acceder a una vivienda antes de que se anuncie permite negociar directamente con el propietario, evitar la competencia de otros compradores e incluso cerrar la operación por un precio inferior al que podría alcanzar una vez expuesta al mercado.

Así, detrás de algunas compraventas inmobiliarias, la primera puerta que se abre no es la de la vivienda ni la del comprador, sino la del portal.

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