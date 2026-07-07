El Gobierno aprueba un techo de gasto récord para 2027 de 226.032 millones de euros

226.032 millones de euros en esta cantidad queda fijada el techo de gasto de los Presupuestos Generales del Estado para 2027. El Consejo de Ministros ha dado hoy luz verde a esta cifra "récord" que supone un incremento del 6,6% respecto al gasto nacional del año pasado.

"Damos un paso fundamental en el camino para aprobar las cuentas públicas del próximo año, unos Presupuestos de 2027 que vamos a presentar y que serán ambiciosos en lo social y responsables en lo fiscal", ha indicado en rueda de prensa Arcadi España.

La aprobación del techo de gasto se interpreta como el 'pistoletazo de salida' para la elaboración de unas cuentas públicas que no se presentan desde octubre de 2022 para hacerse efectivos en 2023.

En el Pleno del próximo 14 de julio, el Gobierno quiere votar los objetivos de estabilidad presupuestaria y el reparto del déficit que tienen que asumir las administraciones públicas. No se incluye el techo de gasto porque esto no se somete a votación.

Si la votación no sale adelante habría una segunda oportunidad en un pleno del 23 de julio. Tanto el Pleno del 14 de julio como el del día 23 serán extraordinarios al realizarse fuera del plazo de sesiones ordinarias del Congreso, que concluye el 30 de junio.

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