Galicia recibe 700 coches MG y da el primer paso para el arranque del gigante asiático SAIC en la comunidad

Ha funcionado casi como una prueba logística, un ensayo para comprobar el funcionamiento del puerto de Ferrol, podríamos decir, pero también ha servido como bienvenida. Y es que no es para menos. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que con la llegada del gigante asiático se abre "una nueva etapa para Ferrolterra y para Galicia", con un proyecto "llamado a transformar el futuro industrial". Ahí es nada.

Esta mañana ha llegado el primer buque portavehículos de SAIC. Tras 39 días de travesía y con 700 coches a bordo, esta gran embarcación ha atracado en el puerto exterior de Ferrol. Ante él, el vicepresidente del gigante chino, Wu Bing, ha prometido un futuro de "beneficio mutuo", asegurando que "van a crear prosperidad juntos" y sonriendo al hacer referencia a sus "socios españoles y gallegos".

Un proyecto llamado a transformar el futuro industrial de Galicia

Ha explicado el responsable de la multinacional asiática que esta primera descarga "ya ha generado muchos puestos de trabajo", por lo que, "a medida que siga creciendo", habrá "más empleos de calidad". La cifra estimada ronda los 2.300 puestos de trabajo una vez puesta en marcha la planta. De hecho, la intención es ofrecer "una plataforma de desarrollo profesional estable, regulada y sostenible". Por todo ello, Rueda considera que este 9 de julio es un día importante, ya que se trata de la primera imagen visible de un proyecto de largo recorrido llamado a transformar el futuro industrial de Galicia.

La previsión es crear 2.300 puestos de trabajo

Una transformación que llega después de meses de contactos, pero, sobre todo, de un arduo trabajo de años convirtiendo Galicia en una referencia en el sector. La tradición y la fortaleza del sector de la automoción en la comunidad han pesado mucho en la decisión de SAIC para elegir la que será su primera ubicación para una planta de estas características en toda Europa. Prevé fabricar 120.000 vehículos al año.

El complejo industrial se situará principalmente en terrenos del puerto exterior de Ferrol, aunque la intención de SAIC a largo plazo es convertir Ferrolterra y el ayuntamiento vecino de As Pontes en un importante eje industrial y logístico a nivel europeo. El proyecto incluye, por supuesto, tecnologías avanzadas de fabricación y procesos industriales estratégicos. La inversión prevista es de 200 millones de euros, con la previsión de que la planta esté operativa antes de que termine 2028.

Además del importante impulso para la actividad logística del puerto de Ferrol, SAIC atraerá, con toda probabilidad, nuevas empresas auxiliares a la comarca, por lo que se abre para todo el entorno un mundo de posibilidades que, aseguran las instituciones locales, están preparadas para aprovechar.

Todo está en marcha, por lo tanto, para que, como ha asegurado Wu Bing, el responsable de la firma presente hoy en Ferrol, esta sea una alianza "como las olas del mar: fuerte, imparable y siempre hacia adelante".

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