Vender zulos haciendo parodias inmobiliarias: "Es que la situación de la vivienda en España es de risa"

"Ninguno de las dos habitaciones tiene ventanas, lo bueno es que no hay que ventilar". Así empieza uno de los vídeos de Edgar, agente inmobiliario. Viendo el perfil de su inmobiliaria en Instagram, puedes llegar a pensar que se trata de una broma. Pero son anuncios reales y casi todos esos pisos se venden.

En otro vemos una nevera en mitad del dormitorio, "para que no te tengas que levantar ni de la cama". O una buhardilla en ruinas calificada como "una zona diáfana para teletrabajar". Donde nosotros vemos un zulo, ellos ven una oportunidad. "Experiencia compacta", lo llaman. Pisos de pocos metros cuadrados que venden con mucho humor.

¿Humor o broma de mal gusto?

Enseñamos esos vídeos en la calle. "Es de risa esto, ¿no?", dice una mujer sorprendida. Con la que está cayendo, a algunos les parece una mofa de la crisis de la vivienda. "A mi no me parece muy bien la verdad", comenta una señora en Valencia. Pero la mayoría lo ve como "una parte de marketing y otra de crítica" o algo directamente ingenioso porque "la situación de la vivienda en España ya es de risa".

"Nosotros no somos el problema", asegura Edgar Sánchez, de Boende servicios inmobiliarios, "nosotros somos una consecuencia de que el mercado de la vivienda está completamente roto".

Pisos que se venden

Lo cierto es que la estrategia se está poniendo de moda. "Yo aquí pondría un tatami", asegura en otro vídeo Julio Alcalde, mientras le vemos agachado en una habitación donde es imposible ponerse de pie. "Sacamos un 0,1% de personas que están realmente interesadas", nos cuenta Alcalde, "y que si no es por ese vídeo no lo habrían hecho".

Así llegan a los interesados. "Por 200.000 euros os traigo la mejor oportunidad que hayáis visto", dice Edgar en otro contenido". Acto seguido abre la puerta de la vivienda: "un salón con muy buena luz natural". Lo que vemos es piso viejo, con una cocina "estilo vintage" y paredes que se caen a cachos, pero que "con una manita de pintura queda perfecto". Pues el piso en cuestión se lo quitaron de las manos.

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