Cinco trucos infalibles para ahorrar en tu factura de la luz

Las temperaturas están disparadas estas semanas y más de uno vive con el ventilador y el aire acondicionado todo el día encendido en casa. Y eso inevitablemente se nota de forma directa en nuestra factura de la luz. Porque además en plena hora de calor, el precio medio de la luz se ha disparado llegando hoy hasta casi los 114 euros el megawatio hora. Es cierto que las horas intermedias del día son más baratas. Pero hay otros muchos trucos que podemos aplicar para reducir el consumo de luz y en consecuencia pagar menos por nuestra factura.

Aire acondicionado o ventilador

Según los expertos depende mucho de la zona en la que nos encontremos y del calor que acumule cada vivienda. Los ventiladores gastan mucho menos que cualquier bomba de aire pero a la vez enfrían mucho menos. Lo que hace un ventilador, ya se de techo o de pie, es remover el aire de cada estancia dando la sensación de brisa pero sin llegar a bajar la temperatura de la habitación. Por el contrario, el aire acondicionado si que enfría y baja los grados de nuestra vivienda. Por eso, para muchos estos días es impensable vivir sin aire acondicionado aunque eso implique pagar más en nuestra factura.

Ahorrar con el aire acondicionado

Aunque utilicemos mucho la bomba de aire también podemos hacerlo de una manera más eficiente que nos permita optimizar los recursos por un precio más bajo. Según los expertos, lo recomendado es mantener una temperatura constante, que se situé entre los 25 y los 26 grados. Ese nivel sería suficiente para enfriar la casa sin necesidad de gastar mucho. Además, se recomienda dejarlo durante un largo periodo de tiempo, por ejemplo durante toda la tarde si vamos a estar en casa. Lo más desaconsejable es encenderlo y apagarlo muchas veces porque, según advierten varios asesores energéticos lo que más energía consume en los electrodomésticos es precisamente el encender y apagar, es decir el arranque del motor.

Más consejos de ahorro

También podemos ahorrar una gran cantidad de dinero si desenchufamos ciertos electrodomésticos cuando nos vamos de vacaciones. Por ejemplo, el que más ahorro nos permite acumular es el termo. Aunque también está bien dejar desenchufado la nevera o el router.

Nos vamos de viaje... ahorra combustible

También podemos ahorrar combustible al viajar, especialmente si adaptamos el aire acondicionado del vehículo. Lo primero, si el coche ha estado al sol es enfriarlo poco a poco y no de golpe... para ello lo mejor es abrir las ventanas, dejar que salga todo el aire caliente del interior y después entonces sí, podemos encender progresivamente el aire acondicionado. Por último cerrar de nuevo las ventanas, para evitar que se escape el frío.