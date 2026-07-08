Las bajas médicas, detrás del 80% de los casos de absentismo laboral

El absentismo laboral se ha multiplicado en España en los últimos años. Cada día faltan al trabajo 1.602.889 millones de empleados, un 5% más que el año pasado. Esta situación preocupa mucho a las empresas.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, asegura que es un problema muy grave: "Esto cuesta 33.000 millones de euros, es uno de los mayores gastos del Estado. De hecho, 16.000 millones al Estado y 17.000 millones a las empresas". En este sentido, Garamendi insiste en la importancia de buscar soluciones entre el Gobierno, los sindicatos y los empresarios.

Al margen de los datos alarmantes, ¿qué hay detrás del absentismo laboral? Según Valentín Bote, director de Randstad Research, "aproximadamente el 80% del absentismo está vinculado con las bajas médicas". Esto se debe, en parte, a que algunas enfermedades se han multiplicado a raíz de la pandemia, especialmente las relacionadas con la salud mental.

El resultado es que cada vez hay más bajas médicas, sobre todo entre los jóvenes, asegura Bote: “En general, los trabajadores jóvenes son mucho más consumidores de bajas médicas que los más mayores”.

Otro problema es que las bajas cada vez duran más. El motivo es la saturación del sistema sanitario público, que retrasa las pruebas, los diagnósticos y los tratamientos y, en consecuencia, la reincorporación al trabajo.

Daniel Pérez del Prado, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III, asegura a Antena 3 Noticias que "el 22% de las personas que deben ser intervenidas quirúrgicamente tienen que esperar más de seis meses".

Ante esta situación, algunas empresas están dispuestas a asumir el coste de adelantar pruebas o tratamientos en la sanidad privada para acelerar la recuperación de sus trabajadores. Además de las bajas médicas, hay otros factores que contribuyen al aumento del absentismo laboral.

Entre ellos, las horas perdidas por huelgas o los permisos retribuidos, como los de nacimiento y cuidado del menor. También se producen ausencias que no están justificadas e incluso pueden responder a situaciones de fraude, según los expertos.

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