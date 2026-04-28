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La ansiedad y el estrés, segunda causa de las bajas laborales en España: ¿Qué es el burnout?

Hoy se celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Un estudio realizado por la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos pone el foco en la evolución de las bajas laborales. La principal causa son las dolencias musculoesqueléticas. Le siguen las enfermedades de salud mental como la ansiedad y el estrés crónico conocido con burnout, el síndrome del "profesional quemado".

Imagen de archivo de una persona sentada trabajando con un ordenador

Imagen de archivo de una persona sentada trabajando con un ordenadorPixabay

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Marta Herrera
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Hoy se celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Un estudio realizado por la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos pone el foco en la evolución de las bajas laborales.

Según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social los trastornos musculoesqueléticos representan el 30 por ciento de las bajas laborales, situándose como principal causa de incapacidad temporal.

El segundo motivo son las enfermedades de salud mental como la ansiedad y el estrés crónico, conocido como burnout, el síndrome del "profesional quemado". Esta tendencia está impulsada por las nuevas realidades laborales. Influyen además factores como el uso continuado de las pantallas, y la aparición de nuevos riesgos como la fatiga digital o el sedentarismo. También afecta la sobrecarga laboral y los problemas de salud mental vinculados a estar permanentemente conectados, incluso fuera del horario.

Por áreas, las empresas de sector servicios, sanitarios y entornos administrativos encabezan el número de bajas. Desde la Asociación de Directores de Recursos Humanos se aprecia un cambio significativo en el perfil: "Ya no se tratan solo de riesgos físicos tradicionales, sino de factores psicosociales que están ganando peso de forma significativa.

Síntomas del "profesional quemado"

El burnout es un estado de fatiga o frustración. Según Cruz Roja los síntomas físicos son agotamiento, dolores musculares, problemas de insomnio, dificultad de atención, hipertensión o alteraciones gastrointestinales, entre otros.

También suelen producirse alteraciones de conducta como sentimientos de frustración, signos de irritación ante la mínima presión o un sentimiento de prepotencia hacia otras personas.

En los últimos años algunas empresas han reforzado sus planes de prevención para mejorar la salud mental y el bienestar emocional de los empleados, pero aún de forma desigual. Según la Asociación de Directores de Recursos Humanos todavía hay muchas que no tienen estrategias adecuadas, lo que limita su capacidad para reducir el absentismo laboral. Insisten en que invertir en el cuidado de los empleados no sólo reduce el número de bajas laborales sino que aumenta la productividad.

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