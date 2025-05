El 'Flex Living' coge fuerza en Valencia y atrae a miles de estudiantes y nómadas digitales

El mercado inmobiliario en nuestro país, mueve ficha y presenta el 'Flex Living'. Según algunas consultoras inmobiliarias, en Valencia hay al menos 1.060 camas de 'Flex Living' que podrían llegar muy pronto a las 3000 plazas.

Se trata de un concepto de alquiler flexible, que permite arrendar por semanas o meses, sin necesidad de comprometer la estancia un año, como es habitual en el alquiler tradicional.

Además, incluye todo tipo de servicios, como gimnasio e internet, y experiencias, como talleres o actividades: "Aquí tenemos clases de pintura, noches de pizza y ahora van a organizar un torneo de voleibol", nos cuenta una residente de uno de los edificios de alquiler flexible que opera en la capital del Turia.

El perfil de cliente es muy variado, aunque atrae especialmente a estudiantes o a nómadas digitales. Es el caso de David, ingeniero que trabaja desde Valencia en remoto para una empresa de Estados Unidos: "Estaba buscando algo que me diera la flexibilidad, algo que me permita ir mes a mes. Así primero veo si me gusta la zona, la ciudad, antes de comprometerme a largo plazo". También el de Valentina, acaba de llegar de Brasil para estudiar y ha visto en este alquiler una oportunidad: "Vengo sin conocer a nadie y creo que de esta manera puedo conocer a más gente y hacer amigos".

Su precio ronda los 1000 euros al mes, con los gastos de luz, agua y gas incluidos. En general, se trata de una habitación con cama, baño y una pequeña cocina. En el edificio tienen zona de coworking, cocina, gimnasio y otras salas comunes.

No está regulado en nuestro país

A pesar de su éxito, no está regulado en nuestro país. Según explica Carlos Torreño, Letrado de Torreño Lerma Abogados: "Lo que hace es hackear la ley de arrendamientos urbanos y ese hackeo supone una pérdida de derechos para el arrendatario. Es decir, este modelo intenta escaparse de las regulaciones vigentes".

Fernando Cos-Gayón, Director del Observatorio Vivienda Universidad Politécnica de Valencia, defiende la necesidad de una regulación conjunta: "Es normal que esté hoy en día en un limbo, son modelos que no existían en España, pero hay que actuar de manera conjunta. Ahora mismo, no hay una regulación precisa, clara y concreta. Pediríamos a las administraciones que fuera homogénea nacional, autonómica y local, porque en caso contrario movería la inversión de un lado a otro".

Además de la falta de normativa en este sentido, esta tendencia ha levantado críticas en algunos sectores, creen que ocupa suelo residencial, con propuestas alejadas de la vivienda tradicional: "Por aquí tenemos algunos edificios así, está quitando suelo para otro tipo de vivienda, vivienda que pueda comprar gente joven" opina una vecina.

Otros en cambio creen que es una buena alternativa: "Todo lo que sea un techo, hace falta, no lo veo mal".

En este sentido, Cos-Gayón, defiende la necesidad de este tipo de proyectos: "Es necesario cualquier tipo de alojamiento, estamos en una emergencia habitacional y es bienvenido".

En cuanto al suelo, cree que la mejor solución sería: "Utilizar suelo no residencial para los edificios nuevos, o rehabilitar un edificio para este uso, pero es necesario que sean edificios independientes".

De hecho, por lo general no hay 'Flex living' en comunidades de vecinos, ya que se necesitaría, según Torreño, el consenso de los vecinos para poder llevarlo a cabo. Por eso, como es habitual, para estos proyectos se construyen edificios independientes.

