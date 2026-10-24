El plato del día, la alternativa económica a unos menús cada vez más caros

Los menús del día ya no son tan económicos como antes. Dos jóvenes nos cuentan que los precios han subido mucho y que comer fuera resulta cada vez más caro. Sus impresiones se reflejan en las cifras: el menú cuesta, de media, tres euros más que hace seis años.

En el País Vasco, la comunidad con el menú del día más caro, el precio medio alcanza los 16,30 euros. En Cataluña se sitúa en 15,70 euros. Un joven de Bilbao explica que puede permitirse ir algún día suelto, pero que hacerlo a diario ya no es posible. Otro defiende que es necesario salir de vez en cuando, aunque eso implique gastar algo más en comer fuera.

Los hosteleros atribuyen este encarecimiento a la subida del precio de las materias primas. Rafael Bahamonde, del restaurante La Palma, asegura que no les queda otra opción si quieren mantener la rentabilidad. Rebeca Sainz, del restaurante Víctor, explica que las verduras son la base de su cocina y que su precio ha aumentado considerablemente.

Los restauradores recuerdan que están asumiendo buena parte del incremento de los costes. Rafael señala que tendrían que subir aún más los precios, pero que no lo hacen para no espantar a la clientela.

Precisamente para conservarla, algunos establecimientos apuestan por el plato del día. Una alternativa que, según Koldo Maza, del café bar Bilbao, tiene buena acogida: "Damos unos quince, veinte platos al día". Las raciones suelen ser abundantes y, por lo general, los comensales quedan satisfechos. En Bilbao se pueden encontrar desde ocho euros, sin incluir la bebida.

También es una opción para quienes disponen de poco tiempo para comer. Koldo explica que muchos clientes llegan con el tiempo justo y que el plato del día les permite comer rápido. Menú o plato del día: de la elección dependerá cuánto adelgace nuestra cartera.

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