Antena 3 Noticias
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

RESTAURANTE

El plato del día, la alternativa económica a unos menús cada vez más caros

El precio de los menús del día ha aumentado tres euros de media en los últimos seis años.

Un restaurante

El plato del día, la alternativa económica a unos menús cada vez más caros | Antena 3 Noticias

Publicidad

Gonzalo Masip
Gonzalo Masip
Publicado:

Los menús del día ya no son tan económicos como antes. Dos jóvenes nos cuentan que los precios han subido mucho y que comer fuera resulta cada vez más caro. Sus impresiones se reflejan en las cifras: el menú cuesta, de media, tres euros más que hace seis años.

En el País Vasco, la comunidad con el menú del día más caro, el precio medio alcanza los 16,30 euros. En Cataluña se sitúa en 15,70 euros. Un joven de Bilbao explica que puede permitirse ir algún día suelto, pero que hacerlo a diario ya no es posible. Otro defiende que es necesario salir de vez en cuando, aunque eso implique gastar algo más en comer fuera.

Los hosteleros atribuyen este encarecimiento a la subida del precio de las materias primas. Rafael Bahamonde, del restaurante La Palma, asegura que no les queda otra opción si quieren mantener la rentabilidad. Rebeca Sainz, del restaurante Víctor, explica que las verduras son la base de su cocina y que su precio ha aumentado considerablemente.

Los restauradores recuerdan que están asumiendo buena parte del incremento de los costes. Rafael señala que tendrían que subir aún más los precios, pero que no lo hacen para no espantar a la clientela.

Precisamente para conservarla, algunos establecimientos apuestan por el plato del día. Una alternativa que, según Koldo Maza, del café bar Bilbao, tiene buena acogida: "Damos unos quince, veinte platos al día". Las raciones suelen ser abundantes y, por lo general, los comensales quedan satisfechos. En Bilbao se pueden encontrar desde ocho euros, sin incluir la bebida.

También es una opción para quienes disponen de poco tiempo para comer. Koldo explica que muchos clientes llegan con el tiempo justo y que el plato del día les permite comer rápido. Menú o plato del día: de la elección dependerá cuánto adelgace nuestra cartera.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Las otras consecuencias de la DANA Adam: ¿puedo faltar al trabajo? ¿siguen pagándome el 100% del sueldo?

Imagen de archivo de una oficina vacía

Publicidad

Economía

Un restaurante

El plato del día, la alternativa económica a unos menús cada vez más caros

Varias personas durante una manifestación en defensa del sistema público de pensiones y el acceso a la vivienda

Unas 25.000 personas se manifiestan por las pensiones y reclaman que las mínimas igualen al SMI

Interior de un restaurante

Comer de menú en España es un 3,5% más caro que hace un año

Estas son las monedas de 2 euros que se pueden vender por más de 2.000 euros
Numismática

Las monedas de 2 euros que pueden valer más de 3.000 euros: cómo reconocerlas y saber si tienes una

Estafas múltiples por internet
ECONOMÍA

Los bancos tendrán que devolver en 24 horas el dinero robado en estafas por internet

Fruteros influencer
Redes sociales

Fruteros, carniceros y pescaderos, los nuevos influencers del mercado

Vender fruta, verdura, pescado o pescado en un puesto del mercado ya no es suficiente, ahora además hay que tener salero y atreverse a salir en pantalla.

Pago con tarjeta de crédito en un comercio
Crisis Ceuta

Ceuta lanzará bonos descuento para Black Friday y Navidad con ayudas directas de 10 millones

El Gobierno y la Cámara de Comercio de Ceuta han firmado un convenio de diez millones para impulsar las compras con bonos descuento y ayudas a la modernización del comercio local.

Protestas frente a la Asamblea de Madrid por la educación pública

La huelga de profesores lleva sus protestas frente a la Asamblea de Madrid para exigir más recursos

Logotipo de Meta, la compañía de Mark Zuckerberg

Condena histórica contra Meta por engañar al público sobre la protección de sus datos personales

Calle cubierta de lodo y coches amontonados tras la DANA en Valencia.

La DANA de 2024, la catástrofe natural más costosa en España: más de 5.000 millones en indemnizaciones

Publicidad