Las otras consecuencias de la DANA Adam: ¿puedo faltar al trabajo? ¿siguen pagándome el 100% del sueldo?

El Ministerio de Trabajo ha recordado que en los casos en los que un temporal, las lluvias intensas o condiciones meteorológicas adversas impidan o compliquen las posibilidades para acudir al puesto de trabajo existe el derecho y la opción de no presentarse en el lugar de trabajo.

Hasta cuatro días de permiso retribuido hasta que desaparezca el riesgo

Por ejemplo, cuando haya aviso naranja o rojo de la AEMET por mal tiempo los trabajadores tienen derecho a reducir o modificar su jornada laboral. Y en el caso de que sea imposible acudir al puesto de trabajo tienen hasta cuatro días de permiso retribuido (100% de sueldo, no se recuperan las horas ni se descuenta de las vacaciones) hasta que desaparezca el riesgo por el temporal.

La opción del teletrabajo y cómo facilitar el trámite con la empresa

Por supuesto, si se contempla el teletrabajo en la empresa siempre será preferible antes de faltar presencialmente.

Para facilitar este trámite se debes avisar a la empresa a la mayor brevedad posible y justificar la situación de no poder viajar con una captura de la alerta de AEMET, avisos de Protección Civil, cortes de carretera o transporte público.

Esta DANA puede dejar lluvias fuertes hasta este martes 20 de octubre a primera hora de la mañana.

Las lluvias nos remiten a temporales como el de 1987 o 2007

Eso sí, después de haber descargado con especial intensidad en el sur de Valencia y el norte de Alicante, el temporal ha desplazado este lunes su zona de mayor adversidad hacia Cataluña. La situación durante este fin de semana ha sido caótica y muy grave en varios puntos de la geografía española. Las lluvias que ha dejado la Dana Adam han sido históricas y nos remiten a temporales de gotas frías como el de 1987 o el de 2007 con cifras similares hasta 712 l/m2 en algunos puntos, como los que los pluviómetros de la red de Avamet han recogido en la localidad de Forna (Alicante) o los más de 600 en Oliva (Valencia) o Pego (Alicante) y casi 500 l/m2 en Gandía (Valencia).