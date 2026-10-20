Antena 3 Noticias
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

RENTA

Este es el mapa de la renta en España: consulta los municipios más ricos y más pobres

El INE publica los datos de 2024, con una renta media nacional de 15.948 euros por persona.

Publicidad

Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

Pozuelo de Alarcón se mantiene como el municipio de más de 2.000 habitantes con mayor renta de España. Sus vecinos tuvieron en 2024 una renta neta media anual de 32.612 euros por persona, una cifra que casi duplica la media nacional y que vuelve a situar a la localidad madrileña a la cabeza del ranking del INE.

Según el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares, publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la renta neta media por persona en España subió un 6,1% en 2024, hasta los 15.948 euros. En términos brutos, el aumento fue del 6,8%, alcanzando los 19.716 euros por habitante.

Los municipios con más renta

Tras Pozuelo de Alarcón se sitúan Matadepera (Barcelona), con 28.607 euros por habitante, y Boadilla del Monte (Madrid), con 28.382 euros. Los tres municipios repiten como los más ricos del país, una posición que ya ocupaban en los tres años anteriores. Le siguen Torrelodones (Madrid), con 26.573 euros, y Getxo (Vizcaya), con 26.472 euros por habitante.

La distancia entre los extremos del ranking es notable: la renta media de Pozuelo de Alarcón triplica la de Iznalloz (Granada), el municipio con menor renta de España, donde la media se quedó en 9.153 euros anuales por persona.

Con menor renta

Por otro lado los tres municipios de más de 2.000 habitantes con menor renta neta anual media por habitante están en Andalucía: Iznalloz (Granada), con 9.153 euros; El Palmar de Troya (Sevilla), con 9.321 euros; y Albuñol (Granada), con 9.343 euros.

En la parte baja de la tabla de los municipios con rentas más bajas lo completan Chozas de Canales (Toledo), con 9.547 euros, y La Mojonera (Almería), con 9.650 euros por habitante.

Desigualdad territorial

Los datos del INE también reflejan una clara desigualdad territorial. El País Vasco destaca como la comunidad con mayor proporción de municipios con rentas altas. El 89,7% de sus localidades se situaba entre el 25% con mayor renta de España por encima de los 17.157 euros por habitante. Navarra le sigue, con el 71,3% de sus municipios en ese grupo.

En el extremo opuesto, Murcia y Andalucía concentran los municipios con menores ingresos. En la Región de Murcia, el 91,1% de los municipios se encontraba entre el 25% con menor renta del país, por debajo de los 13.407 euros por habitante; en Andalucía, ese porcentaje alcanzó el 83,9%.

Por provincias, Guipúzcoa lidera la clasificación con una renta neta anual media de 20.790 euros por habitante en 2024. Le siguen Vizcaya, con 19.858 euros, y Madrid, con 19.277 euros. En el otro lado se encuentran Almería, con 12.244 euros; Huelva, con 12.765 euros; y Jaén, con 12.835 euros por habitante.

Rentas muy altas y muy bajas

El estudio también analiza las secciones censales, siendo San Sebastián quien encabeza el listado de capitales de provincia con mayor porcentaje de secciones con renta muy alta, por encima de los 21.652 euros anuales por habitante, con un 60,3%. Madrid alcanza el 39,3% y Bilbao, el 33,9%.

En cambio, Soria y Cuenca no registran ninguna sección censal con rentas muy altas, mientras que Guadalajara se queda en el 1,7%. Por otro lado, las capitales con mayor porcentaje de secciones con renta muy baja, por debajo de los 11.322 euros son Melilla (31,8%), Ceuta (30,4%) y Alicante (29,3%).

Las otras consecuencias de la DANA Adam: ¿puedo faltar al trabajo? ¿siguen pagándome el 100% del sueldo?

Imagen de archivo de una oficina vacía

Publicidad

Economía

Cartel de alquiler de vivienda

España registra tres millones de trabajadores en situación de pobreza laboral con el problema en el coste de la vivienda

Zahínos y Talayuela se sitúan entre los diez municipos con menor renta de España, según el INE

Este es el mapa de la renta en España: consulta los municipios más ricos y más pobres

Imagen de archivo de una oficina vacía

Las otras consecuencias de la DANA Adam: ¿puedo faltar al trabajo? ¿siguen pagándome el 100% del sueldo?

Imagen de una máquina expendedora con marisco fresco
Vending

Las máquinas de vending se reinventan: langostinos a las puertas del parking

Atresmedia presenta AMVIA
Publicidad

Atresmedia presenta AMVIA, su nueva división de publicidad exterior

Vista del corte en la A3 a la altura de Moratalaz, Madrid este lunes durante la huelga de la Educación Pública
Huelga

Varios profesores cortan la A-3 con pupitres en el cuarto día de huelga educativa en Madrid

La movilización se ha desarrollado a primera hora de la mañana y ha tenido que intervenir la Policía Nacional.

Una mujer tocando el telefonillo de una vivienda
Vivienda

El 20% de los encargos a detectives privados son ya de caracter inmobiliario

Comprueban quién vive realmente en un piso, investigan posibles situaciones de vulnerabilidad o descubren si una vivienda se utiliza como trastero.

Un tren AVE en la estación

Retrasos en los trenes AVE Madrid - Málaga por falta de tensión en una catenaria a la altura de Antequera

Los productos básicos siguen disparados: "Hacer una tortilla cuesta casi el doble que en 2019"

Los productos básicos siguen disparados: "Hacer una tortilla cuesta casi el doble que en 2019"

Multa de más de un millón de euros a siete inmobiliarias por pactar comisiones

Muchos españoles no pegan ojo preocupados por la vivienda y la inestabilidad laboral

Publicidad