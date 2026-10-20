Este es el mapa de la renta en España: consulta los municipios más ricos y más pobres

Pozuelo de Alarcón se mantiene como el municipio de más de 2.000 habitantes con mayor renta de España. Sus vecinos tuvieron en 2024 una renta neta media anual de 32.612 euros por persona, una cifra que casi duplica la media nacional y que vuelve a situar a la localidad madrileña a la cabeza del ranking del INE.

Según el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares, publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la renta neta media por persona en España subió un 6,1% en 2024, hasta los 15.948 euros. En términos brutos, el aumento fue del 6,8%, alcanzando los 19.716 euros por habitante.

Los municipios con más renta

Tras Pozuelo de Alarcón se sitúan Matadepera (Barcelona), con 28.607 euros por habitante, y Boadilla del Monte (Madrid), con 28.382 euros. Los tres municipios repiten como los más ricos del país, una posición que ya ocupaban en los tres años anteriores. Le siguen Torrelodones (Madrid), con 26.573 euros, y Getxo (Vizcaya), con 26.472 euros por habitante.

La distancia entre los extremos del ranking es notable: la renta media de Pozuelo de Alarcón triplica la de Iznalloz (Granada), el municipio con menor renta de España, donde la media se quedó en 9.153 euros anuales por persona.

Con menor renta

Por otro lado los tres municipios de más de 2.000 habitantes con menor renta neta anual media por habitante están en Andalucía: Iznalloz (Granada), con 9.153 euros; El Palmar de Troya (Sevilla), con 9.321 euros; y Albuñol (Granada), con 9.343 euros.

En la parte baja de la tabla de los municipios con rentas más bajas lo completan Chozas de Canales (Toledo), con 9.547 euros, y La Mojonera (Almería), con 9.650 euros por habitante.

Desigualdad territorial

Los datos del INE también reflejan una clara desigualdad territorial. El País Vasco destaca como la comunidad con mayor proporción de municipios con rentas altas. El 89,7% de sus localidades se situaba entre el 25% con mayor renta de España por encima de los 17.157 euros por habitante. Navarra le sigue, con el 71,3% de sus municipios en ese grupo.

En el extremo opuesto, Murcia y Andalucía concentran los municipios con menores ingresos. En la Región de Murcia, el 91,1% de los municipios se encontraba entre el 25% con menor renta del país, por debajo de los 13.407 euros por habitante; en Andalucía, ese porcentaje alcanzó el 83,9%.

Por provincias, Guipúzcoa lidera la clasificación con una renta neta anual media de 20.790 euros por habitante en 2024. Le siguen Vizcaya, con 19.858 euros, y Madrid, con 19.277 euros. En el otro lado se encuentran Almería, con 12.244 euros; Huelva, con 12.765 euros; y Jaén, con 12.835 euros por habitante.

Rentas muy altas y muy bajas

El estudio también analiza las secciones censales, siendo San Sebastián quien encabeza el listado de capitales de provincia con mayor porcentaje de secciones con renta muy alta, por encima de los 21.652 euros anuales por habitante, con un 60,3%. Madrid alcanza el 39,3% y Bilbao, el 33,9%.

En cambio, Soria y Cuenca no registran ninguna sección censal con rentas muy altas, mientras que Guadalajara se queda en el 1,7%. Por otro lado, las capitales con mayor porcentaje de secciones con renta muy baja, por debajo de los 11.322 euros son Melilla (31,8%), Ceuta (30,4%) y Alicante (29,3%).