Ceuta lanzará bonos descuento para Black Friday y Navidad con ayudas de 10 millones

El comercio de Ceuta contará con sus primeros bonos descuento para las campañas de Black Friday y Navidad. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y la Cámara de Comercio de la ciudad autónoma han firmado un convenio que articula diez millones de euros en ayudas directas para reactivar el consumo y reforzar a pymes y autónomos.

El acuerdo desarrolla las ayudas previstas en el Real Decreto-ley 22/2026. Su primer tramo dispone de cinco millones de euros y será gestionado por la Cámara de Comercio.

Bonos descuento en Ceuta: cómo funcionará BuyBono

El programa BuyBono permitirá realizar compras de hasta 300 euros por persona en establecimientos adheridos. El consumidor abonará el 75% y la financiación pública cubrirá el 25% restante. Estos bonos serán compatibles con otros descuentos comerciales.Habrá tres campañas: en Black Friday, en Navidad y en la primavera de 2027.

También habrá descuentos aplicados directamente en caja, sin bono previo, cofinanciados al 50% entre el programa y los establecimientos. En esta modalidad, el comprador pagará como máximo el 85% del coste.

Las iniciativas para incentivar las compras y captar consumidores suman 2,68 millones de euros. Incluyen promoción del consumo local y el programa 'Ceuta Destino', dirigido a atraer compradores del Campo de Gibraltar y Andalucía.

Ayudas para modernizar y digitalizar los comercios

Los negocios podrán solicitar, mediante convocatoria pública, ayudas con una cuantía media de 6.000 euros por proyecto para renovar equipos informáticos, terminales de venta, escaparates, seguridad, iluminación eficiente o climatización.

La digitalización contará con 520.000 euros para una plataforma comercial común, asesoramiento en comercio electrónico y ciberseguridad. Otros 150.000 euros apoyarán el emprendimiento y el relevo generacional. Las subvenciones para traspasos alcanzarán hasta 10.000 euros, con el objetivo de evitar cierres por jubilación.

Promoción exterior y control de las ayudas

La promoción exterior y la captación de inversiones dispondrán de 1,13 millones de euros. Paralelamente, el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) acompañará a empresas exportadoras mediante el Plan Ceuta Exporta.

La dinamización comercial incluirá pasacalles, ferias, mercados temáticos, una Semana del Comercio y actividades navideñas.

El convenio establece una Comisión de Seguimiento, cuentas separadas, auditorías independientes e informes trimestrales para supervisar la ejecución y garantizar la transparencia de los fondos públicos.