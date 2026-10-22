La huelga de profesores lleva sus protestas frente a la Asamblea de Madrid para exigir más recursos

Cientos de docentes en la huelga en la Comunidad de Madrid, llevan siete días reivindicando más recursos para la educación pública. Este jueves, se han trasladado frente a la Asamblea, coincidiendo con el Pleno, para seguir protestando.

Una huelga que ha comenzado este jueves a las 9 de la mañana. Cientos de profesores se han reunido con las camisetas verdes por la educación pública y en el marco de las protestas, han desplegado farolillos de papel en la salida de Cercanías de Asamblea Madrid-Entrevías tras las palabras de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso al tachar las protestas como un "coro rociero" que iba tras ella.

Los docentes llevaron este miércoles sus reivindicaciones a las salas y los pasillos del Museo Reina Sofía para dar visibilidad a sus reclamaciones.

Reclaman reducir el horario lectivo

La comunidad educativa reclama reducir el horario lectivo a 17 periodos semanales en Secundaria y FP y a 22 en Primaria, bajar las ratios y reforzar el personal de orientación y atención a la diversidad. También piden medidas contra la segregación, recuperar las aulas de enlace y eliminar el actual modelo de bilingüismo.

Exigen una subida salarial de 600 euros mensuales, la equiparación retributiva y un complemento de peligrosidad en Educación Especial. Asimismo, solicitan un auxiliar administrativo a tiempo completo por centro, un plan de climatización sostenible, la retirada del amianto, el fin de la construcción por fases y mejoras en prevención de riesgos laborales.

Los profesores se encierran en un aula

Los profesores de la Comunidad de Madrid se han encerrado durante la noche de este miércoles en el colegio Jarama de Rivas-Vaciamadrid para forzar una negociación con la Consejería de Educación. Durante la sexta jornada de la huelga indefinida, los docentes han decidido incluir junto a las movilizaciones esta acción de protesta.

Este encierro se suma a las manifestaciones y concentraciones de este martes, que se han desarrollado en municipios como Alcalá de Henares y Leganés, así como en el museo Reina Sofía.

"Exigimos a la consejera de Educación que escuche de una vez por todas y atienda las reivindicaciones justas del profesorado", han señalado los docentes. "No nos vamos a callar ante el abandono de la escuela pública", han resaltado.

El encierro en el centro educativo se ha decidido tras la celebración de la asamblea de docentes, en la que se ha marcado la hoja de ruta de la huelga en las próximas semanas. Sobre las 20.00 horas, han empezado a llegar docentes al colegio ubicado en el municipio de Rivas-Vaciamadrid portando sacos de dormir para pasar la noche.