Antena 3 Noticias
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

HUELGA PROFESORADO

La huelga de profesores lleva sus protestas frente a la Asamblea de Madrid para exigir más recursos

Los manifestantes que llevan ya siete días de protesta, se han acercado coincidiendo con el Peno en la Cámara, para pedir recursos en educación pública.

Protestas frente a la Asamblea de Madrid por la educación pública

Protestas frente a la Asamblea de Madrid por la educación pública Europa Press

Publicidad

Manuel Pinardo
Publicado:

Cientos de docentes en la huelga en la Comunidad de Madrid, llevan siete días reivindicando más recursos para la educación pública. Este jueves, se han trasladado frente a la Asamblea, coincidiendo con el Pleno, para seguir protestando.

Una huelga que ha comenzado este jueves a las 9 de la mañana. Cientos de profesores se han reunido con las camisetas verdes por la educación pública y en el marco de las protestas, han desplegado farolillos de papel en la salida de Cercanías de Asamblea Madrid-Entrevías tras las palabras de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso al tachar las protestas como un "coro rociero" que iba tras ella.

Los docentes llevaron este miércoles sus reivindicaciones a las salas y los pasillos del Museo Reina Sofía para dar visibilidad a sus reclamaciones.

Reclaman reducir el horario lectivo

La comunidad educativa reclama reducir el horario lectivo a 17 periodos semanales en Secundaria y FP y a 22 en Primaria, bajar las ratios y reforzar el personal de orientación y atención a la diversidad. También piden medidas contra la segregación, recuperar las aulas de enlace y eliminar el actual modelo de bilingüismo.

Exigen una subida salarial de 600 euros mensuales, la equiparación retributiva y un complemento de peligrosidad en Educación Especial. Asimismo, solicitan un auxiliar administrativo a tiempo completo por centro, un plan de climatización sostenible, la retirada del amianto, el fin de la construcción por fases y mejoras en prevención de riesgos laborales.

Los profesores se encierran en un aula

Los profesores de la Comunidad de Madrid se han encerrado durante la noche de este miércoles en el colegio Jarama de Rivas-Vaciamadrid para forzar una negociación con la Consejería de Educación. Durante la sexta jornada de la huelga indefinida, los docentes han decidido incluir junto a las movilizaciones esta acción de protesta.

Este encierro se suma a las manifestaciones y concentraciones de este martes, que se han desarrollado en municipios como Alcalá de Henares y Leganés, así como en el museo Reina Sofía.

"Exigimos a la consejera de Educación que escuche de una vez por todas y atienda las reivindicaciones justas del profesorado", han señalado los docentes. "No nos vamos a callar ante el abandono de la escuela pública", han resaltado.

El encierro en el centro educativo se ha decidido tras la celebración de la asamblea de docentes, en la que se ha marcado la hoja de ruta de la huelga en las próximas semanas. Sobre las 20.00 horas, han empezado a llegar docentes al colegio ubicado en el municipio de Rivas-Vaciamadrid portando sacos de dormir para pasar la noche.

Condena histórica contra Meta por engañar al público sobre la protección de sus datos personales

Logotipo de Meta, la compañía de Mark Zuckerberg

Publicidad

Economía

Pago con tarjeta de crédito en un comercio

Ceuta lanzará bonos descuento para Black Friday y Navidad con ayudas de 10 millones

Protestas frente a la Asamblea de Madrid por la educación pública

La huelga de profesores lleva sus protestas frente a la Asamblea de Madrid para exigir más recursos

Logotipo de Meta, la compañía de Mark Zuckerberg

Condena histórica contra Meta por engañar al público sobre la protección de sus datos personales

Calle cubierta de lodo y coches amontonados tras la DANA en Valencia.
DANA Valencia

La DANA de 2024, la catástrofe natural más costosa en España: más de 5.000 millones en indemnizaciones

Vacaciones y desempleo
SEPE

Aviso del SEPE: las vacaciones que no disfrutaste pueden afectar a la fecha para pedir el desempleo

Cartel de alquiler de vivienda
POBREZA LABORAL

España registra tres millones de trabajadores en situación de pobreza laboral con el problema en el coste de la vivienda

Unas 2,2 millones de personas viven con unos ingresos inferiores a 12.220 euros anuales en el caso de un hogar unipersonal, según el informe Oxfam Intermón.

Mapa de la renta en España
RENTA

Este es el mapa de la renta en España: consulta los municipios más ricos y más pobres

El INE publica los datos de 2024, con una renta media nacional de 15.948 euros por persona.

Imagen de archivo de una oficina vacía

Las otras consecuencias de la DANA Adam: ¿puedo faltar al trabajo? ¿siguen pagándome el 100% del sueldo?

Imagen de una máquina expendedora con marisco fresco

Las máquinas de vending se reinventan: langostinos a las puertas del parking

Atresmedia presenta AMVIA

Atresmedia presenta AMVIA, su nueva división de publicidad exterior

Publicidad