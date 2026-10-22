Fruteros, carniceros y pescaderos, los nuevos influencers del mercado

Son los nuevos creadores de contenido en el sector primario. Las redes sociales se han convertido en una herramienta de venta de lo más útil para algunos fruteros, carniceros y pescaderos que quieren enseñar, de una forma cercana y curiosa, sus productos a los clientes.

Es el caso de Nito, es agricultor, comenzó hace doce años, pero con la idea de acercar el sector agrario a la gente. Para que conociesen el duro trabajo del campo y también como labor educativa para los niños. Pero este joven agricultor enseguida se dio cuenta de que podía vender los productos que tenía en el mercado a través de internet.

Entonces comenzó a subir vídeos con su particular forma de contar las cosas. Cercanía y humor. "No preparo los guiones, improviso mucho y eso es lo que le gusta a la gente", dice Nito. En las redes vemos vídeos donde nos muestra sus calabazas y dice que a ese precio de promoción es "como si invirtieses en bolsa" o enseñando un camión repleto de sandías rumbo al mercado.

Tal ha sido su éxito, que Nito ha empezado a vender online. De momento a todas las islas Canarias, "Porque lo que vendo son seres vivos, no son tornillos. Llegan en un plazo de 24-48 horas", comenta el agricultor, "aunque me han pedido desde Argentina". Invitar a los clientes a probar el producto casi de manera virtual es también el objetivo de una de las pescaderías que visitamos en el mercado Nuestra Señora de África, en Tenerife. Silvia nos cuenta que todas las mañanas sube contenido. "No sabía que iba a funcionar tan bien, pero la gente lo ve y después viene preguntando por ese atún que ha visto".

Nos comenta con sorpresa que la gente para a su padre por la calle para preguntarle por "esos carabineros que acaban de llegar de Lanzarote". Nicomedes tiene mucho arte y humor a la hora de cortar pescado y venderlo: "Aquí tenemos al primer bicho del año, espero venderlo hoy". Y se ríe al aclarar que el bicho no es él, sino la enorme pieza de atún rojo que va a filetear. Colores, texturas… es lo que vemos, pero los olores y el sabor hay que contarlo. ¡Y probarlo!