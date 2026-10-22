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Los bancos tendrán que devolver en 24 horas el dinero robado en estafas por internet

Una sentencia europea refuerza la protección de los clientes y obliga a las entidades a devolver el dinero de operaciones no autorizadas, aunque crean que el usuario ha podido cometer un error.

Estafas múltiples por internet

Los bancos tendrán que devolver en 24 horas el dinero robado en estafas por internet

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Yolanda Durán
Publicado:

Las estafas por internet pueden dejar a muchas personas sin sus ahorros. Los delincuentes se hacen pasar por trabajadores de la entidad para conseguir las claves de acceso o convencer a sus víctimas de que realicen operaciones. Ahora, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) refuerza la protección de quienes sufren este tipo de fraudes.

La resolución asegura que los bancos deben devolver el dinero de las operaciones no autorizadas en un plazo de 24 horas, siempre que se cumplan los requisitos legales. Esto significa que la entidad no puede negarse a devolver el dinero solo porque sospeche que el cliente ha cometido una imprudencia, como facilitar sus claves o pinchar en un enlace fraudulento.

Si el banco considera que el cliente ha actuado de forma negligente y que es responsable de lo ocurrido, tendrá que demostrarlo y reclamar el dinero por las vías legales correspondientes. Por tanto, no basta con culpar al usuario para evitar el reembolso. Una de las técnicas más habituales es el pishing, que consiste en llamar por teléfono a una persona haciéndose pasar por un trabajador del banco.

Las claves para evitar las estafas

Para evitar caer en estos engaños, los expertos recomiendan seguir tres reglas básicas. La primera es no compartir nunca las contraseñas, el PIN ni los códigos de seguridad. La segunda, no entrar en la banca electrónica a través de enlaces recibidos por mensajes o correos electrónicos. Y la tercera, desconfiar de las llamadas que meten prisa o exigen hacer una operación de inmediato. Si hay dudas, lo mejor es colgar y llamar directamente al banco utilizando su teléfono oficial o contactar desde su aplicación.

Que la persona que llame conozca nuestros datos no significa que trabaje realmente en la entidad. Si se detecta un movimiento sospechoso, hay que avisar al banco cuanto antes, bloquear las tarjetas si es necesario y denunciar. También conviene guardar los mensajes y justificantes relacionados con la estafa. La sentencia supone una mayor protección para los clientes, pero mantener la precaución sigue siendo fundamental para evitar que los delincuentes consigan acceder a sus cuentas.

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