La DANA de 2024, la catástrofe natural más costosa en España: más de 5.000 millones en indemnizaciones

En la Comunidad Valenciana siguen recuperándose del paso del temporal Adam. Todavía queda mucho por hacer: hay negocios cerrados, vecinos que siguen achicando agua y zonas donde aún se trabaja para recuperar la normalidad.

El siguiente paso para los damnificados son las reclamaciones. Porque la factura de las riadas es millonaria. Las DANAS concentran el 80% de las indemnizaciones por catástrofes naturales y ya han costado 11.100 millones de euros en España. Solo este año, las indemnizaciones por inundaciones alcanzan los 5.327 millones. Es casi la mitad de lo abonado por este tipo de siniestros en los últimos veinte años. Las inundaciones son, además, la segunda emergencia que más moviliza a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La catástrofe natural más costosa fue la DANA de Valencia de octubre de 2024. Supuso más de 5.100 millones de euros en indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros. Para hacer frente a sus consecuencias, el Gobierno central movilizó 16.600 millones de euros. De ellos, se han empleado 9.927 millones, casi el 60% del total, entre ayudas, financiación y actuaciones directas. Pero dos años después, todavía hay afectados que siguen reclamando. La plataforma Daños Valencia denuncia dificultades para cobrar indemnizaciones. Entre los casos que señalan, vehículos arrastrados por la riada que nunca aparecieron y reclamaciones que se acercan a sus plazos de prescripción.

Y a la factura económica se suma otra cuestión: la prevención. Siguen pendientes grandes infraestructuras hidráulicas, responsabilidad del Gobierno central, como el desvío y ensanchamiento del barranco del Poyo o las actuaciones previstas en el Magro y el Turia. Mientras tanto, el nuevo temporal vuelve a dejar daños millonarios. Una nueva factura que todavía está por cuantificar.