Antena 3 Noticias
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

DANA Valencia

La DANA de 2024, la catástrofe natural más costosa en España: más de 5.000 millones en indemnizaciones

Las riadas dejan una factura cada vez más elevada en nuestro país. Las indemnizaciones por estas catástrofes ya superan los 11.000 millones de euros.

Calle cubierta de lodo y coches amontonados tras la DANA en Valencia.

La DANA de 2024, la catástrofe natural más costosa en España: Más de 5.000 millones en indemnizaciones. | EFE

Publicidad

Lucía Piñar
Lucía Piñar
Publicado:

En la Comunidad Valenciana siguen recuperándose del paso del temporal Adam. Todavía queda mucho por hacer: hay negocios cerrados, vecinos que siguen achicando agua y zonas donde aún se trabaja para recuperar la normalidad.

El siguiente paso para los damnificados son las reclamaciones. Porque la factura de las riadas es millonaria. Las DANAS concentran el 80% de las indemnizaciones por catástrofes naturales y ya han costado 11.100 millones de euros en España. Solo este año, las indemnizaciones por inundaciones alcanzan los 5.327 millones. Es casi la mitad de lo abonado por este tipo de siniestros en los últimos veinte años. Las inundaciones son, además, la segunda emergencia que más moviliza a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La catástrofe natural más costosa fue la DANA de Valencia de octubre de 2024. Supuso más de 5.100 millones de euros en indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros. Para hacer frente a sus consecuencias, el Gobierno central movilizó 16.600 millones de euros. De ellos, se han empleado 9.927 millones, casi el 60% del total, entre ayudas, financiación y actuaciones directas. Pero dos años después, todavía hay afectados que siguen reclamando. La plataforma Daños Valencia denuncia dificultades para cobrar indemnizaciones. Entre los casos que señalan, vehículos arrastrados por la riada que nunca aparecieron y reclamaciones que se acercan a sus plazos de prescripción.

Y a la factura económica se suma otra cuestión: la prevención. Siguen pendientes grandes infraestructuras hidráulicas, responsabilidad del Gobierno central, como el desvío y ensanchamiento del barranco del Poyo o las actuaciones previstas en el Magro y el Turia. Mientras tanto, el nuevo temporal vuelve a dejar daños millonarios. Una nueva factura que todavía está por cuantificar.

Varios profesores cortan la A-3 con pupitres en el cuarto día de huelga educativa en Madrid

Vista del corte en la A3 a la altura de Moratalaz, Madrid este lunes durante la huelga de la Educación Pública

Publicidad

Economía

Calle cubierta de lodo y coches amontonados tras la DANA en Valencia.

La DANA de 2024, la catástrofe natural más costosa en España: más de 5.000 millones en indemnizaciones

Vacaciones y desempleo

Aviso del SEPE: las vacaciones que no disfrutaste pueden afectar a la fecha para pedir el desempleo

Cartel de alquiler de vivienda

España registra tres millones de trabajadores en situación de pobreza laboral con el problema en el coste de la vivienda

Mapa de la renta en España
RENTA

Este es el mapa de la renta en España: consulta los municipios más ricos y más pobres

Imagen de archivo de una oficina vacía
Permisos

Las otras consecuencias de la DANA Adam: ¿puedo faltar al trabajo? ¿siguen pagándome el 100% del sueldo?

Imagen de una máquina expendedora con marisco fresco
Vending

Las máquinas de vending se reinventan: langostinos a las puertas del parking

Varios aparcamientos subterráneos de Vigo colocan máquinas expendedoras con productos del mar congelados y de alimentación para mascotas. “Te saca de un apuro”, dicen los usuarios.

Atresmedia presenta AMVIA
Publicidad

Atresmedia presenta AMVIA, su nueva división de publicidad exterior

AMVIA busca impulsar a las marcas generando impacto positivo para la sociedad a través de una estrategia y una gestión comercial propias, centradas exclusivamente en la publicidad exterior.

Vista del corte en la A3 a la altura de Moratalaz, Madrid este lunes durante la huelga de la Educación Pública

Varios profesores cortan la A-3 con pupitres en el cuarto día de huelga educativa en Madrid

Una mujer tocando el telefonillo de una vivienda

El 20% de los encargos a detectives privados son ya de caracter inmobiliario

Un tren AVE en la estación

Retrasos en los trenes AVE Madrid - Málaga por falta de tensión en una catenaria a la altura de Antequera

Publicidad