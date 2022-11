La Plataforma convocante de la huelga de transportes suspende el paro y por la "campaña de acoso y derribo"

Poco más de 24 horas ha durado la huelga de transportes convocada por la la Plataforma por la Defensa del Transporte y no secundada por el resto de sectores implicados. La Plataforma ha anunciado la suspensión del paro señalando que "desde el mismo momento que se realizó la convocatoria de Paro, dio comienzo una campaña sin descanso de acoso y derribo por parte de cargadores, asociaciones del comité nacional de transporte, sindicatos gubernamentales, algunos medios de comunicación y una parte concreta política, para intentar desacreditar intencionadamente todo lo posible y lo imposible las movilizaciones".

La Plataforma presidida por Manuel Hernández denuncia que en esta segunda jornada los participantes en la huelga se han encontrado "con una persecución, acoso y coacciones inconcebibles por parte de distintas autoridades, donde no se está respetando el derecho a Paro y a su correspondiente información como ampara la Ley por parte de los organizadores" y debido a ello, justifican, " no va a exponer a sus gentes" por lo que decide suspender el paro nacional indefinido que comenzaba este lunes, pero avisan van a seguir "contra viento y marea defendiendo y luchando por toda esa gente que merece la pena y que es nuestra mayor vitamina para no rendirnos nunca".

La primera jornada del paro transcurrió con normalidad y escasa incidencia, al contrario de lo que ocurrió con la protesta que protagonizó el pasado mes de marzo la misma organización.

Pese al poco seguimiento Manuel Hernández, se mostraba "satisfecho" con el desarrollo del primer día que arrancaba en Madrid con una manifestación desde Atocha hasta el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y en la que se congregaron cerca de 1.500 transportistas, según los datos de la policía.