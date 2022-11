Fetransa también se opone al paro patronal de transportistas ya que provocará un daño "irreparable"

Crecen las consultas de asociaciones sectoriales y empresas afectadas por el parón en el transporte a partir del 14 de noviembre. CEOE, Cepyme y Ata lanzaron un contundente comunicado conjunto en el que se oponían al paro patronal. Ahora, la Federación Española de Transporte Discrecional de Mercancías (Fetransa) se une a esta oposición y tampoco secundará el paro convocado por la Plataforma en Defensa del Transporte de Mercancías.

Fetransa considera que esta huelga no conduce a ninguna parte y que ocasionará daños "irreparables" para el sector, la economía y la sociedad en su conjunto. La plataforma que lidera Manuel Hernández sigue quedándose sin apoyos. La federación explica en un comunicado que el paro intenta conducir a los transportistas más pequeños a un "callejón sin salida" que solamente provocará "frustración" y "desencanto".

En su oposición, ven especialmente grave que el sector se vea de nuevo llamado a un paro indefinido promovido por esta plataforma y su portavoz. Acusan a Hernández dee contradecirse al criticar el real decreto del Gobierno de agosto de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del sector del transporte.

Fetransa carga contra Manuel Hernández

"O bien no entiende las normas que el mismo dice haber negociado, o bien solamente busca el conflicto por el conflicto", destaca la federación. Fetransa hace un llamamiento al respeto de los derechos de todos los transportistas. Vuelven a insistir en que los transportistas no pueden verse abocados a otro paro indefinido como el de marzo de 2022.

La Plataforma en Defensa del Transporte de Mercancías no forma parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que es el órgano representativo del sector. Sin embargo, sí pertenecen a ella Fenadismer y la confederación española de Transporte de Mercancías. Con el paro indefinido solicitan no trabajar a pérdidas. Consideran que no se está cumpliendo la promesa del Gobierno sobre los costes de transporte.

Medidas del Ejecutivo

En las medidas que adoptó el Gobierno y negociadas con la plataforma convocante -de autónomos en su mayoría-, destaca la ley para evitar que transportistas trabajen a pérdidas, el descuento de 20 céntimos en los carburantes o un nuevo paquete de 450 millones de euros en ayudas directas. Sin embargo, los convocantes piden "reaccionar rápido".