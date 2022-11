Manuel Hernández, sobre el paro del transporte tras la reunión con el Gobierno: "Queda el balón en el tejado de ellos"

El Gobierno se ha reunido con la Plataforma en Defensa del Transporte para intentar evitar el paro indefinido que han convocado a partir del lunes 14 y, por el momento, no hay acuerdo. El líder de la plataforma asegura que si el Ejecutivo no acepta sus propuestas seguirán adelante con la movilización. El Gobierno confía en que el paro no tenga demasiado éxito, pero por si acaso les pide responsabilidad.

Las imágenes de las grandes movilizaciones del pasado mes de marzo se podrían repetir. Han sido tres horas de reunión y son ello los únicos que quieren parar. Las 11 organizaciones del Comité Nacional del Transporte por Carretera ya han dicho que no se suman a esta movilización, al igual que muchos autónomos. "Está en juego la economía de nuestro país, la recuperación económica" explica el Presidente de Upta, Eduardo Abad.

Paro de transporte

La Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte exige al Gobierno que, para evitar el paro indefinido que ha convocado a partir del próximo lunes 14, se plasmen sus anuncios de compromiso en un documento firmado con la intención de que los transportistas sepan que se van a cumplir y en qué plazo.

La reunión ha sido este jueves entre el Gobierno y la Plataforma en Defensa del Transporte con la intención de evitar el paro indefinido que han convocado a partir del próximo lunes 14. Manuel Hernández ha explicado sobre el paro del transporte después de la reunión con el Gobierno: "Queda el balón en el tejado de ellos".