Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Edadismo Laboral

Pautas a seguir para conseguir trabajo a partir de los 50 años

La discriminación por edad en el entorno laboral está muy presente en nuestra sociedad. Los mayores de cincuenta son los que la sufren, están preparados, tienen experiencia y aún les queda mucho por aportar pero las puertas se cierran cuando las empresas se fijan en su edad y no en su talento profesional. Aplicar cambios sencillos en la actitud de büsqueda de empleo puede cambiar la suerte de muchos parados seniors.

Empleo

Pautas a seguir para conseguir trabajo a partir de los 50 años | Antena 3 Noticias

Publicidad

Mabel Redondo
Publicado:

El edadismo está muy presente en el mercado laboral. Los desempleados mayores de 50 años se convierten en parados de larga duración porque las empresas no les contratan.

Según los últimos datos del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) en España hay 2.421.665 parados. Cerca de 800.000 superan los 50 y esto se traduce en que uno de cada tres en esta franja de edad no trabaja. Según los expertos "las empresas relacionan la edad con la falta de adaptación a las nuevas tecnologías, no confían en los seniors", nos cuenta Santiago Bernet, CEO de Jobs 50, una empresa que se dedica a formar y asesorar a gente que busca empleo. Se centran especialmente en personas de mediana edad que se quedan en paro, como David que tuvo que cerrar su negocio de hostelería tras la pandemia, llegaron momentos difíciles, con 50 años tenía que salir a buscar empleo: "Se me hizo duro porque no tenía la habilidad para dirigirme a las empresas ya que hacía años que no lo hacía. Cuando cribaban credenciales me encontraba con que me habían descartado porque mi edad no les encajaba y buscaban a gente más joven . De hecho recibí alguna respuesta que me reconocía este argumento. En este sentido me he sentido rechazado por mi edad en la búsqueda de trabajo".

Pautas a seguir

David se dio cuenta que tenía que darle un giro a su búsqueda y acudió a Jobs50, allí le asesoraron para que actualizase su currículum vitae, y pusiese en valor su talento. Santiago Bernet tiene su teoría: "la búsqueda de empleo necesita de estrategias, lo primero y más importante es el ánimo. Trabajamos con el estado anímico del cliente y le ayudamos a que tenga claro que tipo de trabajo está buscando, reformulamos el currículum vitae que siempre hay que adaptarlo a la empresa a la que lo remitimos. No se puede enviar el mismo currículum a diferentes empresas. Hacemos ejercicios con nuestros clientes que les ayudan a aclararse y adquieren una mayor seguridad en si mismos".

Siguiendo estas claves David consiguió trabajo como ejecutivo en una empresa de marketing digital: "Cambiar esos pequeños detalles me ayudaron a conseguir trabajo, y ahora estoy muy contento. Al principio lo vi muy complicado, pero finalmente he conseguido reinsertarme en el mercado laboral".

Las mujeres siguen siendo las más perjudicadas y tienen más dificultad a la hora de conseguir un contrato, un 57, 7% mayores de cincuenta son mujeres.

El 70% de los parados senior aprovecha el desempleo para seguir formándose y en torno a un 92% de ellos se muestra dispuesto a cambiar de sector con tal de trabajar.

Hablando en plata

Hablando en plata es la nueva web de Atresmedia dirigida a personas mayores de 55 años, que nace dentro de la iniciativa del Grupo con la que pretende revalorizar a dicho grupo de edad y que servirá como punto de encuentro y atenderá a los intereses del colectivo en sus diversos ámbitos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

¿Tiene que estar preocupado TikTok por la denuncia de FACUA por publicidad sexista?

Una persona abriendo la aplicación de TikTok

Publicidad

Economía

Empleo

Pautas a seguir para conseguir trabajo a partir de los 50 años

Ricardo Creixems, 35 años y cuatro empleos: "Soy pluriempleado para poder sobrevivir"

Ricardo Creixems, 35 años y cuatro empleos: "Soy pluriempleado para poder sobrevivir"

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

Consulta los municipios más ricos y más pobres de España: la diferencia es de más de 74.000 euros

El grupo FCC celebra sus 125 de historia con una gran exposición en Madrid
125 aniversario

El grupo FCC celebra sus 125 años de historia con una gran exposición en Madrid

Apagón
Apagón eléctrico

La investigación europea ve fallos en las plantas generadoras y en la red eléctrica pero no señala culpables del apagón

Piso idealista
Vivienda

La moda de los micropisos con "todo a mano": 990 euros al mes por tener la vitrocerámica a los pies de la cama

La compraventa de viviendas cae ligeramente pero los precios siguen subiendo. Según datos del Consejo General del Notariado, en julio, los precios han subido casi un 5 por ciento. Pero hay comunidades donde ese incremento se dispara como Navarra, Madrid o Cantabria.

Los Mossos investigan al menos 20 denuncias y no descartan más víctimas
Estafa

Detenido en Barcelona un estafador que simulaba la venta y alquiler de pisos ocupados y huyó con más de 200.000 euros

El hombre, de 42 años y con experiencia en el sector inmobiliario, utilizaba documentación falsa y un despacho alquilado para dar apariencia legal a las operaciones. Los Mossos investigan al menos 20 denuncias y no descartan más víctimas.

A3 Noticias 2 (30-04-25) Competencia autoriza la OPA de BBVA al Sabadell

BBVA y Sabadell se denuncian ante la CNMV por malas prácticas durante los trámites de aceptación de la OPA

Parados mayores de 50

Uno de cada tres parados tiene más de 50 años: "Piensas que ya no vales para la sociedad"

Una persona abriendo la aplicación de TikTok

¿Tiene que estar preocupado TikTok por la denuncia de FACUA por publicidad sexista?

Publicidad