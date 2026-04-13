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Pierde la ayuda por desempleo y recibe una multa de 1.800 euros por no notificar su viaje de un mes a Marruecos

La mujer no alertó a la administración antes ni después del viaje perdiendo la cantidad cobrada ese mes y suspendiéndose así la prestación.

Oficina de empleo del SEPE

Oficina de empleo del SEPEEFE

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Una mujer ha dejado de cobrar la prestación por desempleo, además de recibir una multa de 1.800 euros, por no notificar al SEPE un viaje de casi un mes a Marruecos.

No avisó de su viaje de un mes a Marruecos

Esta no avisó del viaje, y es que el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) obliga a los que cobran una prestación a alertar si hacen un viaje al extranjero de más de 15 días.

Los casos que contempla el SEPE

La Ley General de la Seguridad Social distingue tres supuestos: salidas de hasta 15 días (sin obligación de comunicar), entre 15 y 90 días (requieren aviso) y superiores a 90 días (implican la pérdida de la prestación).

En este caso, la mujer llegó a estar casi un mes en Marruecos y no avisó al Servicio Público español, por lo que Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid le ha condenado a devolver 1.800 euros al haberlos cobrado de forma indebida.

La mujer dijo que tenia covid y estaba esperando a ser negativo

Además, comenzó a cobrar la ayuda desde diciembre de 2021 y estuvo en Marruecos desde el 12 de febrero y el 8 de marzo de 2022, sin el correspondiente aviso. Esta se defendió diciendo que su intención era estar solo dos semanas pero dio positivo en coronavirus y tuvo que quedarse en el país africano hasta que el resultado fuera negativo.

Pese a todo, el SEPE ha decidido multarle con 1.800 euros y retirarle la prestación, entre otras cosas, al no justificar que contrajo la enfermedad.

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