Cuatro meses de paro por año trabajado: el SEPE aclara qué pasa con las cotizaciones que sobran

En un contexto en el que el desempleo ha ido reduciéndose en los últimos años, conocer bien estos detalles sigue siendo fundamental para proteger la economía personal en momentos de transición laboral. Y es que para acceder a la prestación contributiva, es necesario haber cotizado al menos 360 días en los últimos seis años. A partir de ahí, el cálculo es sencillo en apariencia: por cada año trabajado, se generan 120 días de paro, es decir, cuatro meses.

Sin embargo, el matiz importante está en cómo se cuentan esos días. El sistema no suma de forma proporcional cualquier periodo trabajado, sino que funciona por bloques completos de cotización. Esto significa que si una persona ha trabajado más de un año, pero no alcanza el siguiente tramo completo, ese tiempo adicional no se acumula para el futuro.

Por ejemplo, alguien con 450 días cotizados tendrá derecho a cuatro meses de prestación, igual que quien ha cotizado exactamente 360. Los 90 días restantes no se guardan: se pierden una vez se reconoce el paro.

Este cambio, aclarado recientemente por el SEPE, elimina dudas que existían hasta ahora sobre si esos días “sobrantes” podían utilizarse más adelante. La respuesta es clara: no.

Cotizaciones sobrantes: qué ocurre realmente

La clave está en el momento en que se solicita la prestación. Cuando el SEPE aprueba el paro, considera consumidas todas las cotizaciones utilizadas para ese reconocimiento, incluso aquellas que no han llegado a formar un nuevo tramo completo.

Esto implica que muchos trabajadores pueden estar perdiendo días cotizados sin ser plenamente conscientes. Por eso, es recomendable valorar bien cuándo solicitar la prestación, especialmente si se está cerca de alcanzar un nuevo año cotizado.

Un caso muy ilustrativo es el de una persona con 540 días trabajados (un año y medio). Aunque haya cotizado seis meses más que otra con solo un año, ambas recibirán exactamente la misma prestación: cuatro meses. En el primer caso, los 180 días extra desaparecen del cómputo.

El objetivo de esta norma es simplificar la gestión administrativa y evitar que se acumulen periodos residuales indefinidamente. Aun así, desde el punto de vista del trabajador, puede suponer una pérdida relevante si no se planifica bien.

Duración máxima y cuantía de la prestación del paro

El sistema también establece un límite claro: el máximo de paro que se puede cobrar es de 720 días (dos años), lo que exige haber cotizado al menos seis años.

En cuanto a la cuantía, no depende solo del tiempo trabajado, sino de la base reguladora. Durante los primeros seis meses se cobra el 70% de esa base, mientras que a partir del día 181 baja al 60%.

Además, conviene no olvidar que el paro tributa como rendimiento del trabajo. Esto significa que está sujeto a IRPF, y una retención baja puede traducirse en un pago posterior en la declaración de la renta.

Plazos y gestión: claves para no perder dinero

Uno de los aspectos más importantes es respetar los plazos. Tras quedarse en paro, el trabajador dispone de 15 días hábiles para presentar la solicitud, una vez finalizado el periodo de vacaciones no disfrutadas.

No hacerlo a tiempo puede implicar recortes en la prestación o incluso sanciones. Por otro lado, los pagos suelen realizarse entre el día 10 y el 15 de cada mes, directamente en la cuenta bancaria del beneficiario.

También hay que tener en cuenta que, durante el cobro, se exige mantener una búsqueda activa de empleo. De hecho, al cumplir un año de prestación, es obligatorio revisar esta situación para seguir percibiéndola.

El modelo actual busca ser más claro y fácil de gestionar, pero también obliga al trabajador a tomar decisiones informadas. Entender cómo funcionan los tramos de cotización puede marcar la diferencia entre aprovechar al máximo el paro o perder parte de lo generado.

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