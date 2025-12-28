Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Pasar la Navidad en Canarias y celebrar el fin de año a 25 grados

Canarias se consolida como refugio navideño: clima suave, actividades al aire libre y ocupación turística récord.

Déborah Sabina
Publicado:

Pasar la Navidad en Canarias y celebrar la llegada del nuevo año con temperaturas cercanas a los 25 grados vuelve a situar al archipiélago como uno de los destinos más codiciados de Europa durante estas fechas. Mientras gran parte del continente afronta el invierno con frío, nieve y jornadas grises, las islas ofrecen un clima suave, cielos abiertos y la posibilidad de disfrutar de las fiestas al aire libre, un atractivo que cada año se traduce en cifras récord de ocupación turística.

El buen tiempo, el mejor reclamo

El buen tiempo se ha convertido en uno de los principales motores del turismo navideño en Canarias. Playas, terrazas y piscinas siguen siendo protagonistas incluso en diciembre, permitiendo una forma diferente de vivir unas fechas tradicionalmente asociadas al abrigo y al interior de los hogares. Esta singularidad climática convierte al archipiélago en un refugio para quienes buscan escapar del invierno europeo sin renunciar al ambiente festivo de la Navidad y el fin de año.

Según explica Nicolás Villalobos, director general de Cordial and Resorts, el perfil del visitante navideño refleja claramente este atractivo internacional. "Un tercio de los clientes proceden de Inglaterra, otro tercio de Alemania y el resto se reparte entre otros países europeos y el turismo nacional", señala. Esta diversidad confirma el posicionamiento de Canarias como un destino global, capaz de atraer tanto a viajeros extranjeros como a españoles que buscan un fin de año diferente.

Hay que reservar con mucha antelación

La alta demanda obliga a planificar el viaje con antelación. Villalobos subraya que estas fechas son las más fuertes del calendario turístico. "Hay que reservar con tiempo porque esta es la época del año en la que rozamos el 100% de ocupación", afirma. Hoteles y complejos vacacionales cuelgan el cartel de completo semanas antes de Nochevieja, impulsados por la estabilidad del clima y una oferta diseñada específicamente para estas celebraciones.

La despedida del año se vive en Canarias de una forma muy distinta a otros destinos. En lugar de cenas a cubierto y temperaturas bajo cero, muchos establecimientos apuestan por eventos al aire libre. "Para fin de año preparamos una gran cena con una fiesta exterior para disfrutar del buen tiempo y las estrellas", explica Villalobos. Música, espectáculos y gastronomía se combinan en espacios abiertos, creando una experiencia que mezcla tradición navideña con un ambiente casi veraniego.

Este modelo refuerza la imagen de Canarias como un destino donde el invierno se vive de otra manera. Celebrar la Navidad y el fin de año en mangas cortas, brindar bajo el cielo despejado y empezar enero con temperaturas suaves es, para miles de visitantes, el mejor regalo. Una realidad que vuelve a confirmar que, cuando el frío se instala en Europa, las islas se convierten en uno de los lugares más deseados para cerrar el año.

