Papá Noel se equivoca y toca devolver: las tallas, el gran fallo en los regalos de Navidad

Las intenciones de Papá Noel siempre son buenas, pero no siempre acierta. Pasadas las fiestas, las tiendas y las plataformas de compraventa se llenan de devoluciones y cambios. Seis de cada diez españoles reconocen que estos días tienen que devolver algún regalo navideño, ya sea porque no les gusta, no es lo que habían pedido o, sobre todo, porque no les entra.

Las tallas son el principal problema. "Con los polvorones y los turrones parece que necesitaba una talla más", bromea una mujer mientras intenta cambiar un pantalón. Otros lo dicen sin rodeos: "No entra en la barriga, no sube el pantalón". Y es que muchos no cuentan con los excesos navideños, y lo que antes quedaba perfecto ahora resulta pequeño.

¿Qué es lo que más devolvemos?

Los datos lo confirman. Según Milanuncios, la ropa es el producto más devuelto, con un 69% de los cambios, seguida de los complementos, que representan un 13%. Pantalones, jerseys, vestidos o abrigos encabezan la lista, pero no son los únicos artículos que acaban de vuelta. "Hemos cambiado un reloj, unos pendientes, un monitor...", cuentan algunos compradores. En otros casos, el problema no es la talla, sino el modelo o el color: "Ha habido alguna cosita que se ha columpiado un poquito".

También hay quien reconoce que el regalo no encajaba con sus gustos. “No sé de dónde se saca que a mi madre le gustan estas cosas”, dice un joven entre risas. Y otros lo resumen así: "Yo quería una cosa y me ha traído otra".

Aun así, el ambiente es relajado. Para eso están estos días, aseguran muchos, para solucionarlo rápido y cambiar lo que no convence. Comercios y plataformas online refuerzan sus servicios de devolución tras Navidad, conscientes de que es uno de los momentos con más movimientos del año.

Y aunque Papá Noel no siempre acierte, la mayoría se lo toma con humor. Eso sí, el mensaje queda claro: el año que viene, mejor preguntar la talla… y tener en cuenta los polvorones.

