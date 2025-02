Canarias vuelve a salir a la calle para protestar por un turismo de masas

"Canarias no se vende, se ama y se defiende". Es una de las consignas coreadas en la protesta que hoy se ha concentrado en Santa Cruz de Tenerife.

Unas 300 personas han participado en este acto convocado por el colectivo contra la masificación turística "Canarias tiene un límite". Y lo han hecho en las Ramblas de la capital, justo enfrente del hotel Mencey, donde se está celebrando un congreso de agentes de viaje alemanes FVW Travel Talk.

"Canarias tiene un límite" insiste en que el turismo de masas está destruyendo a las islas. Por eso los manifestantes han seguido gritando frases como "es supervivencia, no turismofobia" o "¿dónde está el dinero del turismo?".

El divulgador científico y documentalista marino Felipe Ravina, presente en la concentración, ha dicho que "no ha cambiado absolutamente nada después de las grandes manifestaciones que hubo el año pasado".

Ravina defiende una moratoria turística, medidas que no van contra el turismo sino que lo que se pide es "que se pongan límites, porque al final todo el mundo está sufriendo de una manera o de otra las consecuencias del turismo de masas que no respeta los espacios naturales, no respeta la cultura, no respeta las islas en general, porque son masas de millones y millones de personas".

A la protesta también han acudido numerosos jóvenes que aseguran que el aumento de pisos destinados al alquiler vacacional limita la oferta de vivienda para lo jóvenes. "Todo está masificado: aeropuertos, carreteras... Vas a los supermercados de toda la vida y ya no escuchas hablar español", asegura una de las manifestantes.

El divulgador científico ha recordado, además, que la riqueza que genera el turismo "no llega" a los canarios, que seguimos encabezando los niveles de mayor pobreza y exclusión social.

Los participantes en la protesta aseguran que cuando se habla de turismo "regenerativo" lo que se intenta es "turistificar" lugares tradicionales de la gente local.

El colectivo no descarta nuevas manifestaciones para mostrar que el descontento es cada vez mayor.

Una de las consecuencias de este turismo de masas es la contaminación y el deterioro medioambiental: "seguimos nadando en aguas contaminadas". Sólo en Tenerife, indica Ravina, hay más de 200 emisarios activos vertiendo aguas residuales en toda la costa.

El archipiélago recibió 18 millones de turistas en 2024. Según el colectivo, una cifra completamente insostenible.

Los turistas, denuncia la plataforma "Canarias tiene un límite", vienen al Archipiélago a comportarse como si esto fuera un parque temático, donde pueden hacer lo que quieran.

