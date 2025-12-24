Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Transporte

Cuánto pagaré por mi billete de tren en 2026: estos son los nuevos abonos y descuentos del Gobierno

El Consejo de Ministros mantendrá las bonificaciones de bus y Renfe. Además, se apuesta por el Pase Vía y el Abono Único. Te contamos sus ventajas al detalle.

Unidad de Cercan&iacute;as de Renfe

Unidad de Cercanías de RenfeRenfe

Publicidad

Beni López
Publicado:

Con el 2026 a la vuelta de la esquina, el Consejo de Ministros ha apostado por fomentar el transporte público. En esta línea, se apuesta por mantener las bonificaciones al transporte público y apuestan por el Pase Vía y el Abono Única. De esta forma, se mantienen diversos descuentos y los ciudadanos podrán tener acceso a otros.

Según ha dado a conocer el ministro Óscar Puente, todo ello se aplicará una ayuda económica de 1.371 millones de euros para las tarifas y abonos.

El nuevo abono Pase Vía para Avant y sus tarifas

Con el objetivo de seguir incentivando el uso del ferrocarril llega el Pase Vía que consiste en un abono trimestral con Avant con descuentos que se incrementan conforme aumenta el número de viajes. Se estiman descuentos desde un 45% hasta un 72%. Con este abono, no habrá que hacer el desembolso con antelación. A todo ello, se suma el bono de 10 viajes de Avant válido para 30 días con un descuento del 50%.

Igualmente, hay más novedades en el resto de tarifas de Renfe. El Cercanías contará con un 40% de descuento a partir del quinto viaje, pagando con tarjeta bancaria en los tornos y validadoras.

En lo que respecta a Media Distancia de la red ancho métrico, se incrementan los descuentos de ida y vuelta del 7% al 20%. También se ha fijado un precio máximo de 7 euros para los títulos adquiridos en plaza H, es decir, para usuarios con movilidad reducida.

El Abono Único, dónde y cómo adquirirlo

Con el Abono Único, que incluye Cercanías, Rodalies y Media Distancia de Renfe y los autobuses interregionales, podrá disponer de una tarifa plana de 60 euros al mes y 30 de euros para los jóvenes hasta 26 años, es decir, los nacidos a partir del 1 de enero del 2000.

Este abono estará disponible a partir de la segunda quincena de enero y podrá adquirirse en webs, aplicaciones, taquillas, máquinas autoventa y/o cualquier canal de venta habilitado por los operadores adheridos al programa.

¿Cómo quedan las bonificaciones de Renfe?

Asimismo, también se prorrogan las bonificaciones en Renfe. Esto quiere decir que para los viajes en cercanías continúan con el bono de 10 viajes y los bonos mensuales con viajes ilimitados de 20 euros, 10 euros para los jóvenes y la gratuidad para los menores de 14 años.

Por su parte, los viajes en Media Distancia y Avant se consolidan con un 40% de descuento en abonos mensuales y bonos de 10 viajes y su gratuidad infantil. Además, en viajes Avant se seguirá apostando por la bonificación del 50%.

Se mantienen las bonificaciones para los autobuses

Asimismo, se conservan las bonificaciones vigentes durante el segundo semestre de 2025. De esta forma, los servicios estatales de bus seguirán siendo gratis hasta los 14 años. Además, el bono de 10 viajes se mantendrá con un 40% de descuento y el abono mensual nominativo conservará su 50% de descuento y 70% para los jóvenes hasta los 26 años.

Los transportes públicos de competencia autonómica y de entidades locales seguirán en una línea similar con respecto a los buses, aunque con 50% para los jóvenes de hasta los 26 años; y la bonificación del 20% para el resto de abonos. Como novedad, se financiará este descuento, independientemente de su la administración competente financie o no un 20% adicional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Los anunciantes estallan contra el programa de "La casa de los gemelos"

Los anunciantes estallan contra el programa de "La casa de los gemelos"

Publicidad

Economía

Unidad de Cercanías de Renfe

Cuánto pagaré por mi billete de tren en 2026: estos son los nuevos abonos y descuentos del Gobierno

Alerta de la OCU por el engaño de los huevos camperos: no cumple las condiciones necesarias

Alerta de la OCU por el engaño de los huevos camperos: no cumple las condiciones necesarias

Declaración de la Renta 2024

Los parados no estarán obligados a presentar la declaración de la Renta

Edificios en el barrio de Valdebebas, Madrid
Vivienda

El precio de la vivienda en las capitales españolas obliga a los futuros compradores a buscar en municipios próximos

Bruselas ve injustificados los aranceles impuestos por China a los productos lácteos europeos: Estos son los alimentos más afectados
Aranceles

Los nuevos aranceles de China ponen en alerta al sector lácteo español

Dos jubilados sentados en un parque
Pensiones

Las pensiones mínimas ascienden al 7% mientras que las nos contributivas y el IMV suben al 11'4%

Estos incrementos, que se aplicarán para 2026, han sido anunciados por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz. Una medida que llega para "garantizar unos umbrales mínimos de renta".

Compras de navidad
Fiestas

Horario de los supermercados hoy miércoles 24 de diciembre, nochevieja, y año nuevo de 2025

¿Tienes pendiente alguna compra de última hora para estas fiestas? Entre magia, turrones y brindis, no está de más echar un vistazo a cuándo abren y cierran los supermercados más habituales en España en estas fechas tan señaladas.

A3 Noticias 2 (17-04-25) El FMI descarta una recesión por aranceles, pero bajará sus previsiones de crecimiento del PIB

El PIB crece solo un 0,6% en el tercer trimestre apoyado sólo en la demanda interna

Tren Cercanías

Claves del nuevo abono transporte: ¿Cuándo se puede usar? ¿Para que transportes sirve?

Imagen de la viñeta gráfica del periodista Alfredo Boto

Las preferencias profesionales de los jóvenes, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto

Publicidad