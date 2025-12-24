Cuánto pagaré por mi billete de tren en 2026: estos son los nuevos abonos y descuentos del Gobierno

Con el 2026 a la vuelta de la esquina, el Consejo de Ministros ha apostado por fomentar el transporte público. En esta línea, se apuesta por mantener las bonificaciones al transporte público y apuestan por el Pase Vía y el Abono Única. De esta forma, se mantienen diversos descuentos y los ciudadanos podrán tener acceso a otros.

Según ha dado a conocer el ministro Óscar Puente, todo ello se aplicará una ayuda económica de 1.371 millones de euros para las tarifas y abonos.

El nuevo abono Pase Vía para Avant y sus tarifas

Con el objetivo de seguir incentivando el uso del ferrocarril llega el Pase Vía que consiste en un abono trimestral con Avant con descuentos que se incrementan conforme aumenta el número de viajes. Se estiman descuentos desde un 45% hasta un 72%. Con este abono, no habrá que hacer el desembolso con antelación. A todo ello, se suma el bono de 10 viajes de Avant válido para 30 días con un descuento del 50%.

Igualmente, hay más novedades en el resto de tarifas de Renfe. El Cercanías contará con un 40% de descuento a partir del quinto viaje, pagando con tarjeta bancaria en los tornos y validadoras.

En lo que respecta a Media Distancia de la red ancho métrico, se incrementan los descuentos de ida y vuelta del 7% al 20%. También se ha fijado un precio máximo de 7 euros para los títulos adquiridos en plaza H, es decir, para usuarios con movilidad reducida.

El Abono Único, dónde y cómo adquirirlo

Con el Abono Único, que incluye Cercanías, Rodalies y Media Distancia de Renfe y los autobuses interregionales, podrá disponer de una tarifa plana de 60 euros al mes y 30 de euros para los jóvenes hasta 26 años, es decir, los nacidos a partir del 1 de enero del 2000.

Este abono estará disponible a partir de la segunda quincena de enero y podrá adquirirse en webs, aplicaciones, taquillas, máquinas autoventa y/o cualquier canal de venta habilitado por los operadores adheridos al programa.

¿Cómo quedan las bonificaciones de Renfe?

Asimismo, también se prorrogan las bonificaciones en Renfe. Esto quiere decir que para los viajes en cercanías continúan con el bono de 10 viajes y los bonos mensuales con viajes ilimitados de 20 euros, 10 euros para los jóvenes y la gratuidad para los menores de 14 años.

Por su parte, los viajes en Media Distancia y Avant se consolidan con un 40% de descuento en abonos mensuales y bonos de 10 viajes y su gratuidad infantil. Además, en viajes Avant se seguirá apostando por la bonificación del 50%.

Se mantienen las bonificaciones para los autobuses

Asimismo, se conservan las bonificaciones vigentes durante el segundo semestre de 2025. De esta forma, los servicios estatales de bus seguirán siendo gratis hasta los 14 años. Además, el bono de 10 viajes se mantendrá con un 40% de descuento y el abono mensual nominativo conservará su 50% de descuento y 70% para los jóvenes hasta los 26 años.

Los transportes públicos de competencia autonómica y de entidades locales seguirán en una línea similar con respecto a los buses, aunque con 50% para los jóvenes de hasta los 26 años; y la bonificación del 20% para el resto de abonos. Como novedad, se financiará este descuento, independientemente de su la administración competente financie o no un 20% adicional.

