Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

SEGURIDAD VIAL

Cruzar mirando el móvil, un nuevo riesgo urbano que obliga colocar semáforos en el suelo: "Somos peatones zombies"

Para reducir riesgos, los ayuntamientos refuerzan los pasos de peatones con nuevas soluciones visuales, como semáforos LED integrados en el suelo.

Imagen de archivo de unos peatones esperando a cruzar por el paso de cebra.

Imagen de archivo de unos peatones esperando a cruzar por el paso de cebra.Antena 3 Galicia

Publicidad

Carmen Chao
Publicado:

Auriculares puestos, mensajes a medio escribir y la vista clavada en la pantalla mientras los coches frenan. Un gesto cotidiano que se ha convertido en uno de los nuevos factores de riesgo en las ciudades y que está obligando a los ayuntamientos a reaccionar.

A Coruña ha decidido hacerlo mirando al suelo. El Ayuntamiento estudia la instalación de balizas semafóricas LED incrustadas en el pavimento del cruce entre las calles Modesta Goicouría y Rubine. Una medida pionera en la ciudad que no pretende innovar, sino corregir un hábito peligroso que ya forma parte del paisaje urbano.

El problema no es el semáforo. Ni siquiera el cruce. Es la distracción. Los informes de movilidad detectan un aumento de peatones que cruzan confiados, sin levantar la vista del teléfono, muchas veces con auriculares. Personas que no miran a los lados porque dan por hecho que la luz está en verde o que el tráfico se detendrá.

Ante ese comportamiento, algunas ciudades han empezado a desplazar la señalización al lugar donde ya se dirige la mirada. El suelo se ilumina en verde o rojo al mismo tiempo que el semáforo convencional. No añade normas nuevas. Solo insiste en la más básica: parar o cruzar.

En A Coruña, el punto elegido es el cruce de Modesta Goicouría con Rubine, en pleno Ensanche y a escasos metros de varios centros educativos. La reciente conversión de Modesta Goicouría en vía de doble sentido ha aumentado el tráfico y la complejidad del cruce en una zona que ya soporta un intenso paso de peatones, muchos de ellos estudiantes.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, lo resume así: "era necesario reforzar la señalización en un entorno sensible y hacerlo con herramientas que respondan a la realidad actual de la calle". Las balizas LED se instalarían sobre las baldosas podotáctiles del paso de peatones y replicarían exactamente las indicaciones del semáforo.

El diagnóstico técnico coincide con la percepción ciudadana. "No deberíamos, pero vamos con el móvil a todas partes", reconoce un peatón. Otro admite que cruza "sin mirar nada más" porque confía en la luz verde. Los conductores lo ven a diario y nos lo cuentan: "peatones chateando, grabando audios o caminando con cascos, ajenos al tráfico" que se aproxima.

La mayoría valora la medida como necesaria. No tanto por moderna, sino por insistente. Porque llama la atención donde hoy se pierde.

A Coruña pone el foco en un cruce concreto. El problema, sin embargo, es compartido por muchas ciudades.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Las devoluciones se disparan: cada 32 segundos se devuelve un regalo

Las devoluciones se disparan: cada 32 segundos se devuelve un regalo

Publicidad

Economía

Niños disfrutan de sus regalos de Navidad en Valencia

Los regalos de reyes lideran el gasto navideño: casi 200 euros por persona

Imagen de archivo de unos peatones esperando a cruzar por el paso de cebra.

Cruzar mirando el móvil, un nuevo riesgo urbano que obliga colocar semáforos en el suelo: "Somos peatones zombies"

Gafas y lentillas

El Plan Veo ayudará con 100 euros a más de medio millón de menores con problemas de visión en España

Alquilar una casa rural en nochevieja es casi imposible: el 70% están ya ocupadas
Turismo rural

Alquilar una casa rural en nochevieja es casi imposible: el 70% están ya ocupadas

Las devoluciones se disparan: cada 32 segundos se devuelve un regalo
Devoluciones

Las devoluciones se disparan: cada 32 segundos se devuelve un regalo

Imagen de archivo del centro comercial de Marineda, A Coruña.
compras navideñas

Empezaremos 2026 más pobres: la factura real de la Navidad vacía bolsillos y dispara la deuda

Tarjetas de crédito, regalos tecnológicos y cenas familiares llevan el gasto medio hasta los 796 euros por persona, un 16,5% más que el año pasado. Los expertos alertan: cuidado con financiar las fiestas.

Un hombre fisrmando un testamento
HERENCIAS

Aumentan las visitas a los notarios después de las cenas navideñas

Con la llegada de las fiestas y las reuniones familiares, muchos españoles se enfrentan a conversaciones sobre patrimonio, herencias y organización de bienes. Sin embargo, más del 55% de los ciudadanos no hacen testamento, según datos del Consejo General del Notariado.

Compras de última hora para los regalos de Navidad

Papá Noel se equivoca y toca devolver: las tallas, el gran fallo en los regalos de Navidad

La Agencia Tributaria desmantela una 'macrotrama' de fraude en el IVA de hidrocarburos de más de 300 millones de euros

La Agencia Tributaria desmantela una 'macrotrama' de fraude en el IVA de hidrocarburos de más de 300 millones de euros

Estafa

Cuidado con los SMS sobre tus paquetes: así funcionan las estafas que se disparan en Navidad

Publicidad