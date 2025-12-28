Cruzar mirando el móvil, un nuevo riesgo urbano que obliga colocar semáforos en el suelo: "Somos peatones zombies"

Auriculares puestos, mensajes a medio escribir y la vista clavada en la pantalla mientras los coches frenan. Un gesto cotidiano que se ha convertido en uno de los nuevos factores de riesgo en las ciudades y que está obligando a los ayuntamientos a reaccionar.

A Coruña ha decidido hacerlo mirando al suelo. El Ayuntamiento estudia la instalación de balizas semafóricas LED incrustadas en el pavimento del cruce entre las calles Modesta Goicouría y Rubine. Una medida pionera en la ciudad que no pretende innovar, sino corregir un hábito peligroso que ya forma parte del paisaje urbano.

El problema no es el semáforo. Ni siquiera el cruce. Es la distracción. Los informes de movilidad detectan un aumento de peatones que cruzan confiados, sin levantar la vista del teléfono, muchas veces con auriculares. Personas que no miran a los lados porque dan por hecho que la luz está en verde o que el tráfico se detendrá.

Ante ese comportamiento, algunas ciudades han empezado a desplazar la señalización al lugar donde ya se dirige la mirada. El suelo se ilumina en verde o rojo al mismo tiempo que el semáforo convencional. No añade normas nuevas. Solo insiste en la más básica: parar o cruzar.

En A Coruña, el punto elegido es el cruce de Modesta Goicouría con Rubine, en pleno Ensanche y a escasos metros de varios centros educativos. La reciente conversión de Modesta Goicouría en vía de doble sentido ha aumentado el tráfico y la complejidad del cruce en una zona que ya soporta un intenso paso de peatones, muchos de ellos estudiantes.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, lo resume así: "era necesario reforzar la señalización en un entorno sensible y hacerlo con herramientas que respondan a la realidad actual de la calle". Las balizas LED se instalarían sobre las baldosas podotáctiles del paso de peatones y replicarían exactamente las indicaciones del semáforo.

El diagnóstico técnico coincide con la percepción ciudadana. "No deberíamos, pero vamos con el móvil a todas partes", reconoce un peatón. Otro admite que cruza "sin mirar nada más" porque confía en la luz verde. Los conductores lo ven a diario y nos lo cuentan: "peatones chateando, grabando audios o caminando con cascos, ajenos al tráfico" que se aproxima.

La mayoría valora la medida como necesaria. No tanto por moderna, sino por insistente. Porque llama la atención donde hoy se pierde.

A Coruña pone el foco en un cruce concreto. El problema, sin embargo, es compartido por muchas ciudades.

