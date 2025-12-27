Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Devoluciones

Las devoluciones se disparan: cada 32 segundos se devuelve un regalo

Se prevén 138.471 devoluciones en esta campaña navideña, según datos de Rever. Un incremento de un 139% respecto al año pasado.

Las devoluciones se disparan: cada 32 segundos se devuelve un regalo

Papá Noel no siempre acierta: cada 32 segundos se devuelve un regalo

Publicidad

Adrián Alba
Publicado:

Las principales calles y centros comerciales se llenan de gente este fin de semana. Papá Noel no siempre acierta con los regalos, así que ahora lo que viene es una avalancha de cambios y devolver. Una cada 32 segundos, según datos de la plataforma de devoluciones Rever. En total, se prevén 138.471 devoluciones en esta campaña navideña. Un incremento de un 139% respecto al 2024.

Las tallas incorrectas son la principal motivación. "Un vestido que me quedaba muy grande, así aprovecho y me compro más cosas", señala una joven. También los fallos e imprevistos, como le ocurría a una clienta: "Un libro que nos han mandado en catalán y no sabemos catalán". Otro de los problemas más habituales es que el regalo no sea de nuestro agrado. "He devuelto unos pantalones porque no me gustaban", indica Alonso.

Algunos se han quedado en el intento al no poder cambiarlo por el producto que realmente deseaban: "Quería unos pantalones más anchos y no había, así que me he quedado con lo que me habían regalado". Aun así, todos coinciden en que es importante ser agradecido, ya que se trata de un regalo.

Las mujeres son más exigentes

La moda femenina es la categoría más devuelta, lo que nos permite extraer la siguiente conclusión: las mujeres son más exigentes con sus regalos. Concentran un 70% de las devoluciones. Los hombres, por su parte, se conforman un poco más (30%). Si hablamos de productos concretos: el calzado, sudaderas y productos de cuidado facial se encuentran a la cabeza.

Desde Rever prevén que la cifra de devoluciones se reducirá de cara al año que viene gracias a los avances de la Inteligencia Artificial: "Vamos a ser capaces de reducir entre un 30 y un 50%", apunta Màrius Montmany, cofundador de la plataforma.

Reventa de regalos

De las devoluciones pasamos a la reventa de esos regalos que no han gustado demasiado. Plataformas de segunda mano se nutren estos días de artículos de todo tipo. "El 42% de los españoles ya opta por vender esos regalos", indica Begoña Adroher de Milanuncios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Las pensiones mínimas ascienden al 7% mientras que las nos contributivas y el IMV suben al 11'4%

Dos jubilados sentados en un parque

Publicidad

Economía

Gafas y lentillas

El Plan Veo ayudará con 100 euros a más de medio millón de menores con problemas de visión en España

Alquilar una casa rural en nochevieja es casi imposible: el 70% están ya ocupadas

Alquilar una casa rural en nochevieja es casi imposible: el 70% están ya ocupadas

Las devoluciones se disparan: cada 32 segundos se devuelve un regalo

Las devoluciones se disparan: cada 32 segundos se devuelve un regalo

Imagen de archivo del centro comercial de Marineda, A Coruña.
compras navideñas

Empezaremos 2026 más pobres: la factura real de la Navidad vacía bolsillos y dispara la deuda

Un hombre fisrmando un testamento
HERENCIAS

Aumentan las visitas a los notarios después de las cenas navideñas

Compras de última hora para los regalos de Navidad
Devoluciones

Papá Noel se equivoca y toca devolver: las tallas, el gran fallo en los regalos de Navidad

Pasadas las fiestas, los cambios y devoluciones se disparan. La ropa lidera la lista y las tallas son el principal motivo de devolución.

La Agencia Tributaria desmantela una 'macrotrama' de fraude en el IVA de hidrocarburos de más de 300 millones de euros
Fraude Fiscal

La Agencia Tributaria desmantela una 'macrotrama' de fraude en el IVA de hidrocarburos de más de 300 millones de euros

Se han intervenido inmuebles, vehículos, embarcaciones y hasta obras de arte entre otras en una de las mayores tramas de España en este sector.

Estafa

Cuidado con los SMS sobre tus paquetes: así funcionan las estafas que se disparan en Navidad

Imagen de archivo de la llave de una vivienda.

Salarios bajos y vivienda inaccesible frustran las esperanzas de la juventud española

Estación de Chamartín, en Madrid

Restablecida la circulación de los trenes de larga distancia y alta velocidad en Chamartín

Publicidad