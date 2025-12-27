Las devoluciones se disparan: cada 32 segundos se devuelve un regalo

Las principales calles y centros comerciales se llenan de gente este fin de semana. Papá Noel no siempre acierta con los regalos, así que ahora lo que viene es una avalancha de cambios y devolver. Una cada 32 segundos, según datos de la plataforma de devoluciones Rever. En total, se prevén 138.471 devoluciones en esta campaña navideña. Un incremento de un 139% respecto al 2024.

Las tallas incorrectas son la principal motivación. "Un vestido que me quedaba muy grande, así aprovecho y me compro más cosas", señala una joven. También los fallos e imprevistos, como le ocurría a una clienta: "Un libro que nos han mandado en catalán y no sabemos catalán". Otro de los problemas más habituales es que el regalo no sea de nuestro agrado. "He devuelto unos pantalones porque no me gustaban", indica Alonso.

Algunos se han quedado en el intento al no poder cambiarlo por el producto que realmente deseaban: "Quería unos pantalones más anchos y no había, así que me he quedado con lo que me habían regalado". Aun así, todos coinciden en que es importante ser agradecido, ya que se trata de un regalo.

Las mujeres son más exigentes

La moda femenina es la categoría más devuelta, lo que nos permite extraer la siguiente conclusión: las mujeres son más exigentes con sus regalos. Concentran un 70% de las devoluciones. Los hombres, por su parte, se conforman un poco más (30%). Si hablamos de productos concretos: el calzado, sudaderas y productos de cuidado facial se encuentran a la cabeza.

Desde Rever prevén que la cifra de devoluciones se reducirá de cara al año que viene gracias a los avances de la Inteligencia Artificial: "Vamos a ser capaces de reducir entre un 30 y un 50%", apunta Màrius Montmany, cofundador de la plataforma.

Reventa de regalos

De las devoluciones pasamos a la reventa de esos regalos que no han gustado demasiado. Plataformas de segunda mano se nutren estos días de artículos de todo tipo. "El 42% de los españoles ya opta por vender esos regalos", indica Begoña Adroher de Milanuncios.

