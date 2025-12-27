Empezaremos 2026 más pobres: la factura real de la Navidad vacía bolsillos y dispara la deuda

La escena se repite cada diciembre. Centros comerciales abarrotados, agendas llenas de cenas y comidas familiares y compras de última hora que terminan cargándose a la tarjeta de crédito. El resultado es casi inevitable: empezaremos 2026 siendo un poco más pobres.

Según los datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el gasto medio navideño en 2025 alcanzará los 796 euros por persona, frente a los 683 euros del año pasado. Es decir, un incremento del 16,5% en apenas doce meses, en un contexto marcado por la inflación y la presión sobre los ingresos familiares.

El mayor desembolso sigue siendo el de ayudar a Papá Noel y a los Reyes Magos, que concentra cerca de 370 euros del presupuesto total. Le siguen las comidas y cenas navideñas, con unos 132 euros, y los viajes, que rondan los 117 euros, además de otros gastos asociados a celebraciones y ocio.

Aunque la media roza los 800 euros, la OCU advierte de una enorme diferencia entre hogares: el gasto puede oscilar entre 200 y 1.500 euros, dependiendo del presupuesto y del número de compromisos familiares. De hecho, a mediados de diciembre muchos hogares ya han ejecutado entre el 50% y el 60% del gasto previsto, dejando la parte más intensa para la segunda mitad de las fiestas.

En el centro comercial de Marineda, en A Coruña, los clientes confirman esa sensación generalizada de encarecimiento. "Todo está más caro y al final gastas más aunque intentes contenerte", comenta una señora mientras revisa bolsas de ropa. Otra añade que el gasto ha subido alrededor de un 17% respecto a otros años.

Las cartas a los Reyes Magos reflejan realidades muy distintas. "Mi carta es económica, sobre 200 euros", explica una clienta. "La mía es cara, menos mal que los Reyes son mágicos: ronda los 1.000 euros, sobre todo en tecnología", reconoce otro comprador entre risas. "Las nuestras rondan los 300 euros. Ahora pedimos más tecnología que juguetes para los niños. Y todo sube: perfumes, ropa, joyas…", apunta una pareja.

"Gastamos más en Navidad, se nos van los ahorros, pero tenemos todo un año para volver a ahorrar", dice otro cliente con humor. "Empezaremos el año más endeudados y más pobres… salvo que nos toque la lotería", bromea un quinto entrevistado.

La tradicional lista de juguetes ha dejado paso a tecnología, música, conciertos y experiencias. Regalos que, en muchos casos, encarecen la factura final y empujan a los consumidores a financiar las compras.

El problema no es solo cuánto se gasta, sino cómo se paga. Una de cada tres familias españolas reconoce endeudarse para afrontar los gastos navideños. La tarjeta de crédito se convierte en la gran aliada… y también en el mayor riesgo.

Los expertos advierten de los costes ocultos de financiar las compras: intereses elevados, cuotas que se alargan durante meses y un inicio de año con menos margen financiero. De hecho, la mitad de los españoles admite llegar con dificultades económicas a la Navidad y, aun así, el 73% reconoce que acabará comprando algo que no tenía previsto.

La campaña navideña llega además marcada por ajustes y estrategias defensivas: el 38% reduce su presupuesto, un tercio tira de ahorros y crece el recurso a productos reacondicionados, al regifting y a las compras anticipadas para esquivar subidas de precios.

La recomendación es clara: mejor no endeudarse de cara al año nuevo. Ajustar expectativas, priorizar gastos y evitar financiar compras innecesarias puede marcar la diferencia entre empezar enero con resaca económica… o con algo de tranquilidad en la cuenta corriente.

