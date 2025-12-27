El Plan Veo ayudará con 100 euros a más de medio millón de menores con problemas de visión en España

Los problemas de visión se han convertido en una de las principales preocupaciones de salud en España. Ocho de cada diez ciudadanos presenta algún tipo de dificultad visual y la situación es especialmente alarmante entre los menores. Uno de cada cuatro escolares de entre 6 y 16 años necesita corrección óptica, una cifra que no deja de aumentar, impulsada en gran parte por el uso excesivo de pantallas desde edades tempranas.

Esfuerzo económico

Más allá del impacto en la salud, la mala visión supone un importante esfuerzo económico para las familias. Unas gafas graduadas estándar para un niño pueden costar entre 100 y 200 euros, mientras que el uso de lentillas eleva el gasto anual hasta los 300 euros. A esto se suman las roturas y pérdidas, frecuentes en edades infantiles. En tres meses rompió tres gafas, dice la madre de Gonzalo, un niño de 13 años con cuatro dioptrías que lleva usando gafas desde los cuatro.

En aumento

Casos como el de Gonzalo son cada vez más habituales. Profesionales del sector óptico advierten de que cada vez se ven más niños con gafas, una tendencia que preocupa por sus consecuencias a largo plazo si no se corrige a tiempo. La detección precoz y el acceso a soluciones visuales adecuadas son clave para el desarrollo académico y social de los menores.

Plan Veo

Con el objetivo de aliviar esta carga económica y garantizar el acceso a la salud visual, el Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha el Plan Veo, una nueva ayuda que ya se puede solicitar. La iniciativa ofrece una subvención de hasta 100 euros por menor para la adquisición de lentes graduadas, monturas, lentes de contacto y otros productos oftálmicos necesarios para la corrección visual.

Requisitos

El acceso al Plan Veo es sencillo. Los requisitos son ser menor de 16 años, contar con un diagnóstico previo de un problema ocular y realizar la solicitud en alguna de las más de 2.300 ópticas colaboradoras repartidas por todo el territorio nacional. El descuento se aplica directamente en el establecimiento, lo que facilita su uso inmediato por parte de las familias.

El Plan Veo aspira a beneficiar a más de 500.000 niños en toda España y se enmarca en una estrategia más amplia de prevención y promoción de la salud visual infantil. Una apuesta que busca no solo mejorar la calidad de vida de los menores, sino también reducir desigualdades y garantizar que ningún niño vea limitado su futuro.

