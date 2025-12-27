Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Alquilar una casa rural en nochevieja es casi imposible: el 70% están ya ocupadas

El turismo rural se dispara, sobre todo en navidad y fin de año. Pasar estas fechas en la montaña es cada vez más común, de hecho la ocupación en 2025 es casi un 3% más alta que el año pasado.

Lucía Bastos López
Publicado:

Hay alojamientos como 'La Posada' en Cercedilla que ha alcanzado su ocupación máxima. Alberto, el gerente, ha destacado que "entró una reserva ayer de 2023", y es que estas escapadas son cada vez más codiciadas. Las familias y también amigos buscan escapar del bullicio de la ciudad y disfrutar de un año nuevo en la montaña con la nieve, por ejemplo, y la tranquilidad que da el medio rural.

Es uno de los planes favoritos de estas vacaciones de Navidad

Irse de turismo rural triunfa en todas las comunidades autónomas; la lista de las favoritas la encabeza Murcia, que lidera la ocupación con un 86% de las plazas reservadas, seguida de Cataluña y Canarias al 85%, Comunidad Valenciana y Navarra al 79% y Madrid al 78%.

Un equipo de Antena 3 se ha desplazado hasta Cercedilla, un pequeño pueblo de la Sierra de Madrid. Allí en el hotel rural 'Casona de Navalmedio' llevan 11 años con la Nochevieja reservada. Carlos Eraso, gerente de la Casona, lleva todos esos años acogiendo a la familia que reserva ese día año tras año y nos cuenta que "el mismo día 1 de enero, según se van, reservan directamente para el año siguiente".

Si nos fijamos en los datos por provincias, la lista la lideran Barcelona y Santa Cruz de Tenerife con un 88% de ocupación; después le siguen Huelva y Murcia con un 86%, Lleida al 85% y Alicante con un 83%. Según la plataforma de reservas de Escapadarural.com, siete de cada diez alojamientos rurales que oferta su web colgarán el cartel de completo.

Las ventajas por las que la gente prefiere pasar el último día del año fuera de su casa.

No tener que decorar la casa, pensar en la cena o fregar los platos después son unas de las ventajas que se buscan a la hora de encontrar alojamiento. También recuperar el espíritu navideño al despertarse todos juntos en la misma casa. O disfrutar de dar un paseo por el campo todos juntos. El caso es que estos planes hay que pensarlos con tiempo, porque una de cada dos casas rurales están ya completas.

