Restablecida la circulación de los trenes de larga distancia y alta velocidad en Chamartín

Las incidencias que afectan a los trenes no han dado tregua en Navidad. Una nueva incidencia que afectaba a las instalaciones de señalización de la estación de tren de Chamartín - Clara Campoamor en Madrid ha provocado detenciones en los trenes de media distancia este 25 de diciembre.

Poco a poco, los ferrocarriles han ido recuperando la normalidad y su frecuencia de paso por la estación madrileña. Adif aclara que no se han producido más incidencias en la red y que, a esta hora, todos los trenes circulan con normalidad.

La circulación de los trenes de larga distancia y alta velocidad en Chamartín ha sido restablecida "con normalidad" en la mañana de este jueves 25 de diciembre después de repararse la avería que ha provocado que, durante aproximadamente una hora, se detuviese su tránsito en la estación. "Incidencia finalizada", ha comunicado Adif a las 11.09 horas.

"Debido a una incidencia que afecta a la estación de Madrid Chamartín (Ancho Estándar), trenes de larga distancia AV están detenidos", comunicó la entidad responsable de la circulación ferroviaria en España en torno a las 10.15 horas.

La incidencia deja algún retraso de unos 25 minutos en algunos trenes de alta velocidad y larga distancia, y ha afectado a un tren con origen Valencia y en dirección León. El resto de trenes, de Cercanías o Media Distancia, no se han visto afectados.

