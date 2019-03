Ganga parece... falsificación es

Todos hemos soñado con tener unas buenas zapatillas, pero los zapatos no nos convierten en bailarines, ni mucho menos si son falsificados. Al revés, podrían dejarnos una lesión.

Las marcas denuncian los agentes se incautan de grandes cantidades por estas fechas y los expertos de la policía científica certifican para el juez si se trata de una burda copia o de material robado. Y qué decir de los teléfonos móviles de última generación, no les falta detalle.

¿Pero qué ocurriría si el ascensor de su casa llevara rodamientos falsificados como los que la Policía encontró en un almacén de Madrid? ¿O si la instalación eléctrica se realizara con conmutadores falsificados?

Por cierto, no se le ocurra acudir a una tienda de Louis Vuitton para reparar un regalo falso porque ellos garantizan sus productos de por vida y no van a saber cómo decirle que su Papá Noel no se ha rascado el bolsillo de verdad.