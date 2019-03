Sin pacto de nuevo en la reforma laboral que Zapatero aprobará en 2 semanas

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho; los secretarios generales de UGT; Cándido Méndez, de CCOO; Ignacio Fernández Toxo; y el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, se volvieron a reunir esta noche en un nuevo intento de acercar posturas.

Tras la cita, que empezó a las 19.30 y duró casi tres horas, los negociadores aseguraron en un comunicado conjunto que la reunión "ha permitido avances en algunas de las materias de negociación y las partes continuarán el proceso con el objeto de aproximar posiciones".

Además, señala que los interlocutores mantendrán "contactos permanentes" ante una futura sesión de trabajo en los próximos días. Sin embargo, fuentes cercanas a la negociación precisaron que el próximo encuentro, al más alto nivel, será el próximo miércoles a las 19:00 horas.

Otras fuentes dijeron que pese al fracaso de no cerrar un acuerdo hoy se mantiene la voluntad de seguir discutiendo. Por otra parte, fuentes cercanas a la CEOE dijeron esta tarde a EFE que la patronal no pondrá como condición para llegar a un acuerdo una rebaja de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y admitió que "ya llegará cuando se pueda".

Voluntad de "seguir negociando"

Díaz Ferrán, antes de acudir al encuentro del diálogo social, se reunió con los vicepresidentes de la patronal, que reconocieron las dificultades para llegar a un acuerdo y confirmaron que no firmarán nada que no sea una reforma "global y profunda". Además, se mostraron a favor de que el Gobierno apruebe la reforma el 16 de junio porque debe asumir sus responsabilidades aunque, no obstante, mostraron su voluntad de "seguir negociando".

Por su parte, los sindicatos lamentaron hoy que el Gobierno desoiga las propuestas que han planteado para la reforma laboral y de no conocer aún los "límites" del Ejecutivo, al que acusan de no haber puesto "ningún papel sobre la mesa" desde que presentó el nuevo borrador de la reforma, el 12 de abril.

Según fuentes sindicales, el Ejecutivo no ha respondido a sus propuestas por lo que desconocen los márgenes de movimiento dentro de la negociación. Entre las iniciativas sindicales está que las bajas por incapacidad temporal que ahora pagan los empresarios desde el cuarto día de la baja al décimo quinto, corran a cargo de la Seguridad Social.

La negociación está en "un momento delicado"

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reconoció esta mañana que "no es nada fácil" conseguir un acuerdo, mientras Toxo afirmó que la negociación está en "un momento delicado" y Méndez aseguró que el éxito del proceso depende de la "voluntad" de las partes y de la "correspondencia" de la patronal. Zapatero aseguró que ya tiene perfilado el contenido de una reforma, que afectaría a "aspectos esenciales del mercado de trabajo" porque consideró que es "el momento oportuno" de acometer cambios en el mercado laboral.

Para el coordinador de Economía del PP, Cristóbal Montoro, "el tiempo se ha acabado" y es necesaria una reforma "completa", mientras que el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Durán i Lleida, dijo que sólo apoyará una reforma si acaba con la dualidad de los contratos.

El portavoz de ERC, Joan Ridao, advirtió de que la reforma no debe servir de "excusa" para un "nuevo recorte de los derechos de los trabajadores", lo que desmintió el portavoz del PSOE, José Antonio Alonso, al asegurar que "respetará derechos objetivos". El 11 de febrero, el director del Gabinete para el Diálogo Social, Alfonso Morón, anunció, una vez recuperado el proceso de negociación tras su ruptura en julio de 2009, que habría reforma laboral "a finales de abril".

Posteriormente, Gobierno y agentes sociales acordaron ampliar el plazo al 31 de mayo, fecha que en los últimos días se ha vuelto a prorrogar, primero hasta el 8 de junio y hoy hasta el próximo 16.