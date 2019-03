Obama: "Estados Unidos no dejará de pagar sus deudas"

Obama ha instado a republicanos y demócratas a ceder "un poco" en sus principios para lograr un acuerdo para reducir el abultado déficit. En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Obama dijo que se reunirá hoy "y cada día mientras sea necesario" con dirigentes del Congreso hasta que se encuentre una solución en el debate sobre la reducción del déficit y el aumento del techo de la deuda de EEUU.

Pero reiteró que seguirá intentando "el mayor acuerdo posible" para reducir el déficit en unos 4 billones de dólares en la próxima década, algo que los republicanos rechazan porque va unido a un aumento de impuestos. Ha dejado claro que no aceptará una medida "provisional" sino que es necesario un acuerdo más amplio sobre la deuda.

El Departamento del Tesoro ha indicado que EEUU sobrepasará el 2 de agosto el tope de endeudamiento autorizado por el Congreso, situado en 14,29 billones de dólares, y esto ha generado urgencia en el debate sobre el déficit presupuestario, que este año llegará a 1,2 billones de dólares. "Tenemos un imperativo moral de lidiar con la deuda y con el déficit, y eso lo hemos escuchado una y otra vez de los republicanos", sostuvo Obama. "Un acuerdo requerirá que tanto demócratas como republicanos cedan un poco en lo que han sido sus principios intocables, desde los impuestos a los programas sociales", explicó Obama. "Pero lo que yo no puedo aceptar y no aceptaré es un acuerdo en el que cedamos todo y obtengamos nada", añadió el presidente. Obama dijo que "si cada parte quiere quedarse con el 100% de lo que son sus presupuestos ideológicos, no obtendremos un acuerdo".

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Obama aseguró que no firmará una ampliación del límite deuda de 30, 60 o 90 días y recalcó que ahora mismo es el momento de elevarlo. "Si no es ahora, ¿cuando?, se preguntó el presidente estadounidense.

En este sentido, instó a los líderes del Congreso que aporten al debate ideas que piensen que pueden lograr un respaldo mayoritario y afirmó que seguirá presionándoles para que alcance un acuerdo sobre la deuda "lo más amplio posible" para recortar el déficit y elevar el limite de deuda. El presidente estadounidense recalcó que será una irresponsabilidad posponer el acuerdo, ya que cuanto más cerca estén las elecciones de 2012, será "virtualmente imposible" llegar a un acuerdo sobre el límite de deuda.



Asimismo, reconoció que aún queda mucho trabajo por hacer para resolver los problemas de deuda, pero insistió en que no elevar este techo podría provocar una nueva recesión y destruir millones de puestos de puestos de trabajo. "Vamos a resolver esto y vamos a resolverlo en un periodo razonable de tiempo", incidió.

Obama admitió que las subidas de impuestos que defiende podrían realizarse en forma de impuestos a las empresas después de 2013 y no descartó que llegar a un acuerdo implique "cambios significativos" en los programas de ayuda social, siempre que se mantengan. Respecto a la Seguridad Social, rechazó incluir posibles recortes en la Seguridad Social en el acuerdo para reducir el déficit, ya que no es "la fuente de los problemas".