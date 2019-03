Nueva Rumasa niega haber engañado a los inversores particulares que suscribieron susemisiones de pagarés y considera que el contenido de la correspondencia con el Santander que la familia Ruiz-Mateos ha hecho público se ha "sacado totalmente de contexto", con una "mala interpretación" de determinadas frases.



En un comunicado, el grupo sostiene que puso a disposición de los suscriptores el folleto informativo de cada emisión, con datos de informes de auditorías de las sociedades emisoras, "incluyendo la valoración de sus activos inmobiliario por sociedades tasadoras inscritas en el Registro Especial de Sociedades de Tasación del Banco de España, detalle de la deuda financiera y netos patrimoniales".



"En las distintas emisiones, Nueva Rumasa siempre ha comunicado el destino de la inversión, que ha contribuido a la expansión y crecimiento del grupo", defiende el 'holding' de la familia Ruiz-Mateos, que detalla que con ellas ha adquirido siete importantes compañías (Queserías Menorquinas, Bodegas Caydsa y cinco nuevos hoteles).



Sin embargo, la compañía reconoce en la documentación entregada a la prensa que lo recaudado con las emisiones de pagarés no ha sido utilizado en su totalidad para la adquisición de nuevas empresas, como constaba en la publicidad.



"Sí, quizás lo recaudado con estas emisiones no ha sido utilizado en su totalidad para la adquisición de nuevas empresas. Quizás parte de los fondos haya debido ser utilizado para paliar la repentina, incomprensible y contundente falta de comunicación y apoyo del banco", señala la familia en una de las misivas.



En otra carta remitida a un directivo del Santander en febrero de 2009, Ruiz-Mateos padre reconoce abiertamente también que mucha de la publicidad y comentarios publicados en los medios de comunicación sobre inversiones y puestos de trabajo "forman parte del marketing" de cara a la opinión pública.



"A la hora de la verdad, si lo analizas bien, cuando llevamos a efecto alguna operación mercantil es porque recibimos más de lo que invertimos...", afirma Ruiz-Mateos, para posteriormente señalar que "los tiempos no están para invertir, sino para recoger...a veces es bueno aparentar de cara a sostener un clima de confianza y seguridad ante nuestros proveedores y clientes".