Mossos, funcionarios de prisiones y agentes rurales protestan por los recortes

Miles de mossos de esquadra, bomberos de la Generalitat, agentes rurales y funcionarios de prisiones se han manifestado este jueves por el centro de Barcelona para rechazar los recortes del Govern y advertir de los riesgos que comportan para el modelo de seguridad pública.



Unos 5.500 agentes, según la Guardia Urbana, y 12.000, según los organizadores, han protagonizado una marcha rápida, de una media hora, entre la plaza Urquinaona y la de Sant Jaume, haciendo sonar sirenas, silbatos y coreando consignas en contra de los recortes. Al llegar a la plaza Sant Jaume, sede del gobierno catalán, algunos manifestantes han coreado brevemente consignas contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, en las que exigían su dimisión.



En la plaza los manifestantes han estado doblemente custodiados, con un cordón policial propio creado por los organizadores y otro de las Unidades de Antidisturbios de los Mossos d'Esquadra desplegados ante el Palau de la Generalitat. Al otro lado de la plaza, la Guardia Urbana también estaba desplegada para custodiar el Ayuntamiento de Barcelona.



En Sant Jaume se ha leído el manifiesto reivindicativo minutos antes de que una comitiva de manifestantes lo entregara a funcionarios de la Generalitat tras lograr acceder al Palau. El manifiesto alerta de que los recortes "enmascaran una precarización de los servicios públicos" para dar entrada a otras formas de gestión desde ámbitos privados.



El documento denuncia igualmente que los sacrificios por la crisis los asumen los trabajadores y sectores "más desfavorecidos", mientras que "los que provocaron la crisis han sido rescatados con los impuestos de todos" y han huido con indemnizaciones millonarias.



El manifiesto también critica "el autoritarismo y la prepotencia" del Govern, que "no está dispuesto a renunciar a sus privilegios y sólo pide sacrificios a los trabajadores públicos".



En el apartado de reivindicaciones de los Mossos d'Esquadra, el manifiesto advierte que la actitud "irresponsable" del gobierno catalán "está convirtiendo lo que es una crisis económica en una crisis social, ante lo que la respuesta no puede ser policial, sino que pasa por el diálogo con los agentes sociales".



La manifestación arrancó sobre las 17:.30 horas en la plaza Urquinaona con un ambiente reivindicativo y ensordecedor, ya que los agentes de los cuerpos especiales se hicieron oír haciendo sonar sirenas, silbatos y coreando consignas en contra de los recortes.



Durante la marcha, los manifestantes entonaron consignas como "no puedo apretarme el cinturón y bajarme los pantalones a la vez", "no nos toquéis los sueldos o si no trabajará vuestra madre" o "menos seguridad igual a más delincuencia".



Algunos bomberos han cubierto la marcha ataviados con su habitual casco y anorak, mientras que algunos mossos llevaban la gorra reglamentaria de trabajo, aunque, para evitar ser expedientados, han tapado el escudo con pegatinas con los símbolos de "STOP" y de las tijeras.



Antes de iniciarse la marcha, el portavoz del sindicato SAP-UGT en los Mossos d'Esquadra, Valentín Anadón, señaló que los agentes han salido a la calle para defender un modelo de seguridad de calidad ante la política de recortes de la Generalitat porque, ha dicho, "si no hay seguridad no hay libertad".



El secretario general de la UGT de Cataluña, Josep Maria Álvarez, que ha anunciado nuevas movilizaciones, y su homólogo en CCOO, Joan Carles Gallego, han encabezado la manifestación sosteniendo la pancarta principal, que versaba: "Cuerpos especiales en lucha: con la seguridad pública no se juega".



La manifestación unitaria fue convocada coincidiendo con el retraso en la paga de Navidad, que el Govern ya ha satisfecho, aunque los sindicatos convocados ya dejaron claro que, aunque cobrasen, saldrían igualmente a la calle para mostrar que están en lucha contra los recortes.