Montoro prevé que el 2013 será el último año de recesión

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha admitido que aunque será "difícil" el 2013 deberá ser "el último año de recesión económica" porque "no hay más tiempo" para que continúe la actual destrucción de empleo y para seguir financiando "administraciones ineficientes".

En su defensa en el Congreso de los Diputados del techo de gasto con el que se elaborarán los presupuestos generales del Estado, y que ascenderá a 126.792 millones de euros, ha asegurado que la política económica presupuestaria en 2013, cuando se prevé una caída del 0,5 % del PIB, será de "continuidad" con la corrección del déficit.

En un pleno al que ha asistido desde el primer momento el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el ministro ha asegurado: "No vamos a corregir el déficit para traer más recesión, sino para abrir la esperanza a la creación de empleo y de la correcta financiación de la economía española". Por ello ha tendido la mano a los grupos parlamentarios y les ha reclamado que sean "realistas".

A la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, le ha pedido que dejen de incitar a las movilizaciones, y le ha preguntado "cómo podemos asegurar la pensión de un mayor, de un dependiente o el pago de una prestación sanitaria si no tenemos suficientes ingresos tributarios".

Para Montoro, es "importante" que todas las instituciones digan "la verdad" a los ciudadanos y la "realidad a la que se enfrentan los servicios y la función pública". Ha hecho además un llamamiento a las instituciones europeas, que a su juicio hoy por hoy tienen un "problema" de definición de sus funciones, para "hacer más verídico el proyecto" y no "contemplar acciones oportunistas". "No podemos tener instituciones europeas que no actúen como en Estados Unidos o en Japón, donde hay una moneda común", ha recalcado el ministro Montoro. Ha afirmado asimismo que el "único objetivo" de los presupuestos es "acabar cuanto antes con la recesión", pero no a través de crecer "de cualquier manera", sino evitando crear los desequilibrios económicos que han llevado a la recesión.

Este año es el primero que el techo de gasto se establece como obligación además para todas las comunidades autónomas, que a partir de este trámite y el que tendrá lugar el jueves en el Senado, deberán fijar su presupuesto para 2013.