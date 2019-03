Montoro admite posibles reformas parciales dentro de los grandes impuestos

Así se ha referido Montoro a una posible reforma del Impuesto de Sociedades o una subida del IVA, tras presentar un libro sobre el presidente de Bankia, Rodrigo Rato. Montoro ha señalado que el Gobierno está trabajando y estudiando estos días esas posibles modificaciones parciales en determinados impuestos.

"Esfuerzos y sacrificios que no recaerán sobre las capas más débiles de la sociedad"

El ministro de Hacienda ha insistido en que el Ejecutivo no hará "una política de elevación de carácter permanente de los grandes impuestos porque perjudicaría al crecimiento económico". Por ello, ha reiterado que el Ejecutivo no llevará a cabo ningún movimiento tributario que perjudique a ese crecimiento o a la creación de empleo. Montoro ha indicado que el Gobierno no cree que para superar una crisis "de esta naturaleza" haya que subir los grandes impuestos y ha añadido que ya se elevó el IRPF, "pero de manera temporal y con vencimiento el 1 de enero de 2014".

A este respecto, ha asegurado que no se saldrá de la crisis con mayores impuestos, ya que al estar en recesión no se debe actuar sobre ninguna figura tributaria "que lo que haga sea profundizar o empeorar el escenario de crecimiento, deprimir más el consumo y destruir más empleo". Montoro ha reconocido que España está atravesando momentos "muy difíciles" y que hay que tomar medidas de carácter excepcional, "con esfuerzos y sacrificios que no recaerán sobre las capas más débiles de la sociedad y sí de forma ponderada entre todos los agentes económicos".

En su opinión, el objetivo es superar esta etapa de recesión, que tiene una clave en la falta de crédito bancario, por lo que "urge" la reestructuración bancaria, así como la estabilidad de los presupuestos públicos. Durante la presentación del libro, Montoro ha afirmado que se sonríe cuando oye que la Comisión Europea desconfía de España, y se ha preguntado si hay alguien en Europa que puede dar lecciones a España cuando durante el anterior mandato del PP se hicieron importantes reformas y se llegó a reducir más de 30 puntos de deuda pública sobre el PIB.

Aboga por volver a las políticas de las privatizaciones

El ministro ha defendido una reforma de la función pública, para que no extienda los "tentáculos" hasta limitar la actividad privada y ha abogado por volver a las políticas de las privatizaciones para dinamizar la actividad económica. Montoro ha reiterado que el Gobierno está "absolutamente" decidido a hacer las reformas necesarias y ha mostrado su confianza en que las llevadas a cabo hasta ahora fructifiquen pronto en crecimiento económico.