España lidera las bajas laborales en la UE: duplica la media europea y dispara el coste económico

España presenta unos datos elevados de ausencias laborales. España se sitúa a la cabeza de la UE en la tasa de incapacidad temporal, con un 4,1% de su población. Esta cifra está muy por encima de la media europea, que presenta un 2,5%. Para que nuestro país tenga estos números, son varios los motivos.

Los sindicatos

"Una población trabajadora más envejecida, fuerte aumento de los problemas de salud mental, listas de espera para la atención médica que son excesivas" Así lo ve Encarna Abascal, secretaria de Prevención de CSIF. Ella nos explica que hay que diferenciar el absentismo de las bajas médicas porque sería poner en tela de juicio a los profesionales de la salud. También incide en que los trabajadores ven como las empresas se han vuelto un ambiente hostil en el que los trabajadores no pueden conciliar su vida con su profesión además de sentir la presión de mucho volumen de trabajo unido a la precariedad laboral.

Profesionales de la salud mental

Fran Gullón es psicólogo clínico y nos cuenta como se han disparado los problemas de salud mental en el ambiente laboral "problemas relacionados con la tristeza y la ansiedad" ve injusto que se vuelquen las culpas sobre la persona "hacer eso y señalar a una persona incluso como fraudulenta es la mitad cómoda, la mitad difícil es la de afrontar un cambio de sistema medico y también un cambio de sistema laboral" También nos cuenta que faltan manos y medios aunque sobra talento "de 494 plazas que se necesitarían al año de psicólogos clínicos, este año siendo el récord de plazas solo hay 293" nos cuenta que esto genera un cuello de botella en la atención "no podemos pretender que un paciente que tardamos seis meses en atender, no podemos pretender que en dos semanas vuelva a trabajar"

CEOE

Desde la patronal, señalan que algo está pasando para que España esté a la cabeza del absentismo laboral en la Unión Europea. Ángela De Miguel, presidenta de CEPYME afirma que "Estamos hablando de un absentismo que es casi el doble de la media europea" proponen volver al sistema laboral previo a la pandemia o copiar el de algunos países de la UE, apoyarse en las mutuas privadas para acortar los plazos de las bajas y llevar un control más exhaustivo.

Impacto económico

Eduardo Bolinches, economista, nos cuenta que todas estas cifras arrojan otro dato más "Unos 25.000 millones de euros al instituto de seguridad social" de los cuales 17.000 millones recaen en los empresarios.

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