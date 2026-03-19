Casi 300 kilómetros de carreteras concentran miles de accidentes: estos son los tramos más peligrosos de España que siguen sin solución

Un informe reciente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que analiza el periodo 2020-2024, ha localizado 295 kilómetros especialmente peligrosos en la Red de Carreteras del Estad. Puntos en 67 carreteras de 45 provincias. Todos ellos comparten una característica: su Índice de Peligrosidad Medio (IPM) es, como mínimo, diez veces superior a la media nacional, situada en 8,2.

En los últimos cinco años se han registrado 1.752 accidentes y 2.497 víctimas. Para detectar estos tramos, se han estudiado segmentos de un kilómetro con un IPM igual o superior a 82, lo que permite identificar zonas donde el riesgo de accidente no es puntual, sino constante.

Asturias lidera los puntos más peligrosos

En carreteras convencionales, los tramos más peligrosos se encuentran en Asturias. En concreto, los kilómetros 55 y 59 de la N-632, entre Villaviciosa y Gijón, alcanzan un índice de peligrosidad que multiplica por 167 la media nacional, situándose como los más críticos del país.

Alicante y Tarragona, donde más accidentes se registran

El tramo con mayor número de siniestros está en Alicante, en el kilómetro 0 de la A-77a, con 93 accidentes y 141 víctimas. Le siguen otros puntos especialmente conflictivos, como los kilómetros 17 y 15 de la autovía T-11, en Tarragona, que acumulan decenas de accidentes y más de un centenar de víctimas.

Mario Arnaldo, presidente de la AEA, enfatiza en que diferencian el tramo con más accidentes del más peligroso porque influye el volumen del tráfico. De esta manera un tramo en el que se produce 1 accidente con una circulación de 300 coches al día, es más peligroso que otro en el que se produce el mismo accidente pero por el que pasan 30.000 coches diariamente.

Autopistas: más seguras, pero con riesgos al alza

Aunque las autopistas de peaje siguen siendo las infraestructuras más seguras, el informe detecta un ligero aumento de su peligrosidad. Entre 2020 y 2024 se han identificado 100 tramos con índices de riesgo elevados, donde se produjeron 502 accidentes y 846 víctimas, la mayoría leves.

El tramo más peligroso se sitúa en Toledo, en el kilómetro 17 de la AP-41, con un índice 16 veces superior a la media. Por su parte, el mayor número de accidentes en autopistas se concentra en Barcelona, en la B-23.

Una red extensa con retos pendientes

España cuenta con más de 165.000 kilómetros de carreteras y la red de autopistas de alta capacidad más extensa de la Unión Europea. Sin embargo, pese a su tamaño y desarrollo, el índice de peligrosidad se mantiene estable, lo que evidencia que aún existen numerosos puntos negros sin resolver y un gran déficit de mantenimiento.

El informe subraya que, aunque el factor humano sigue siendo clave, el estado y diseño de las carreteras influyen directamente en la seguridad. Por ello, conocer la ubicación de estos tramos se convierte en una herramienta esencial para prevenir accidentes mientras llegan las mejoras necesarias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.