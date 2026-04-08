España se suma a la coalición de grandes potencias para "garantizar la navegación en Ormuz"

Después de que la semana pasada rechazara su participación en una "reunión en la que se pueda debatir cualquier tipo de intervención de fuerza", según aseguró el ministro José Manuel Albares; el Gobierno de España ha cambiado de rumbo.

Con el alto el fuego entre Teherán y Washington, España ha decidido involucrarse en el plan de ayuda para reabrir el estrecho de Ormuz, la estratégica vía por la que pasa el 20% del petróleo y el gas del mundo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se une a sus homólogos en Francia, Alemania, Italia, Canadá, Reino Unido, Países Bajos y Dinamarca en una iniciativa que también ha sido sustentada por los presidentes de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y del Consejo Europeo, Antonio Costa.

Han emitido una declaración conjunta en la que han dado la "bienvenida al alto el fuego de dos semanas" anunciado por Pakistán y ratificado por las dos potencias implicadas. Asimismo, se han mostrado agradecidos los esfuerzos diplomáticos, pero han pedido que el cese de los ataques se extienda también a Líbano.

"Instamos firmemente a avanzar rápidamente hacia un acuerdo negociado sustantivo. Esto será crucial para proteger a la población civil de Irán y garantizar la seguridad en la región. También puede evitar una grave crisis energética global", han señalado en el comunicado.

Además de agradecer la mediación de Pakistán para lograr el cese de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, los líderes han asegurado que "contribuirán a garantizar la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz".

Como novedad, España se ha sumado por primera vez la iniciativa que el primer ministro británico, Keir Starmer, puso sobre la mesa el pasado 19 de marzo. La propuesta a la que inicialmente se sumaron seis países ya cuenta con el apoyo de más de 40 países de todo el mundo.

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