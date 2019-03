Méndez: "La reforma laboral es un camino injusto, erróneo y peligroso"

Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, han transmitido hoy a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que su reforma laboral está desequilibrada, porque favorece los intereses empresariales, y que va a ser inútil para generar empleo a corto plazo.

Méndez y Toxo han hecho estas declaraciones a los medios tras entrevistarse con la ministra de Empleo, Fátima Báñez, quien les ha convocado junto a los presidentes de CEOE, Juan Rosell, y de CEPYME, Jesús Terciado, para explicarles la reforma laboral aprobada el viernes por real decreto ley y que entró en vigor ayer.

Según Méndez, también han comunicado a la ministra que con la reforma laboral se abre un camino "erróneo, injusto y muy peligroso para superar la situación de crisis".

Los secretarios generales han valorado que la ministra les haya emplazado a mantener reuniones técnicas, que no negociadoras, para profundizar en el contenido de la norma. Al respecto, Toxo y Méndez han advertido que no se pueden generar falsas expectativas sobre esos encuentros, aunque han precisado que los piensan aprovechar para ver si se pueden cambiar los "horrores, que no errores", que contiene la reforma.