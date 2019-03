Los médicos catalanes hallan una forma para no pagar el euro por receta

Médicos de familia catalanes han dado con una fórmula para evitar el abono de la tasa del euro por receta a pacientes con dificultades económicas, consistente en recetar varias cajas de fármacos con menos dosis del mismo medicamento, para no superar con ningún envase los 1,67 euros a partir del que se cobra el llamado tique moderador.



Este método se está difundiendo boca oreja por las consultas de los médicos de cabecera catalanes, existe un documento que recoge el listado de fármacos y los respectivos envases con los que se puede trampear esta tasa.



Así, los facultativos pueden prescribir a un paciente que requiera un tratamiento intensivo de un antibiótico como la 'amoxicilina' dos cajas de antibiótico con 12 dosis en cada una, en lugar de una caja de 24 dosis que sí supera el precio de 1,67 euros.



Esta fórmula se puede aplicar a usuarios con problemas económicos que no puedan costear esta cantidad, ha explicado el vicepresidente de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (Camfic), Jordi Daniel.



Daniel ha señalado que "la prescripción de estas presentaciones en la receta electrónica puede comportar ir más veces a la farmacia, pero supone un ahorro para el paciente" que realmente no puede costear este gasto.



"Existen presentaciones de fármacos esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que tienen un precio inferior a 1,67 euros" y, por tanto, están exentos de pagar la tasa cuando se retiran de las farmacias, ha observado Daniel.



Por ello, ha defendido que "utilizar estas presentaciones más baratas puede ayudar a pacientes con dificultades económicas", ha insistido el vicepresidente de la Camfic.



El listado contiene las indicaciones, peso, dosis y precio de 17 principios activos de fármacos comunes en los que se puede evitar por esta vía el euro por receta como el paracetamol, el diazepan, la levotiroxina, el haloperidol, sales de hierro, omeprazol, clorpromazina, acido acetilsalicilico y furosemida, entre otros.