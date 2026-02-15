Drones que pueden salvar vidas: "Tiene la utilidad de que tiene inteligencia artificial"

Los drones son una tecnología que puede incluso llegar a salvarnos la vida. Castilla y León, Andalucía, Cataluña, Islas Baleares, Islas Canarias y Madrid ya trabajan con estas máquinas en varios departamentos. El mapeo de infraestructura, el control del estado de los terrenos o las emergencias y salvamento de personas son algunas de las utilidades que se les están dando.

Emergencias y rescates

Óscar González es bombero especialista piloto de drones en el parque de bomberos de Las Rozas, en la Comunidad de Madrid: "Los drones que portan cargas pueden simplificar mucho el trabajo de los equipos de rescate". Óscar nos cuenta que actualmente trabajan con un dron que puede transportar dos kilos. Esto puede hacer que transporte por ejemplo una manta térmica, un termo o incluso un desfibrilador "puede marcar la diferencia entre que la persona que vamos a rescatar esté viva o muerta cuando lleguemos", además estas naves acortan mucho el tiempo de atención " mientras que el equipo puede tardar dos horas o más en llegar andando hasta la víctima, un dron puede llegar en 15 o 20 min". El GERA, el grupo de rescates en altura, ya está haciendo pruebas con drones que puedan transportar cargas de hasta 80kg "cuando se implanten esos nuevos drones, las máquinas podrán llevar la carga de los equipos y eso hará que se pueda avanzar con mayor rapidez".

Inteligencia Artificial

Pese a la utilidad de los drones que portan cargas, estos no son los más avanzados. Ese lugar lo ocupa uno que no destaca ni por su tamaño ni por su capacidad de carga, si no por las cámaras que porta. "Tiene la utilidad de que tiene inteligencia artificial", su cámara es capaz de interpretar lo que ve en tiempo real e identificar personas "si estás buscando a un desaparecido, a una persona te ayuda mucho" aunque también es útil en otras tareas "por ejemplo lo usamos en desguaces donde haciendo un simple vuelo podemos saber el número de coches que hay". También son de gran utilidad en la lucha contra incendios :"En los incendios en una nave industrial se genera mucho humo, gracias a las cámara de calor podemos ver a través del humo y saber si estamos atacando el foco del incendio o si se puede pasar a las naves colindantes" A campo abierto su aplicación es importante "Volando un dron podemos hacer el perímetro del incendio y saber cuales son los focos para pasarles la información a las unidades de campo que están sobre el terreno".

Cada vez más utilidades

Jaime Martínez es Director General Economía e Industria de la Comunidad de Madrid. El está al frente de un proyecto que pretende invertir 16 millones de euros en los próximos 4 años en la compra e innovación de este tipo de máquinas. Desde la construcción y mejora de dronódromos, pasando por el apoyo a empresas que pretendan fabricarlos hasta la implantación de los mismos en labores de ganadería y agricultura de precisión o en el mapeo de infraestructuras como en el Canal de Isabel II.

