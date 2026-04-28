Antonio Turiel, investigador del CSIC, un año después del apagón: "Tenemos un problema de sobreinstalación de energía renovable"

Hoy se cumple un año del día en el que España vivió un apagón. Exactamente a las 12:33 horas un incidente provocó el 'adiós' a la red eléctrica, nunca experimentado hasta el momento en el país. Un año después, los informes técnicos creen que se trató de un problema "multifactorial" y por ello se ha impulsado la aprobación de distintas medidas para hacer el sistema eléctrico español más resiliente.

Antonio Turiel, investigador científico del CSIC, recalca que este problema se debió a la "falta de estabilidad del sistema". "Se demuestra que el día siguiente al apagón, se refuerza la red y se conjura la posibilidad de que pase otro apagón". En ese momento, "se intentó formar el límite y no se consiguió".

¿Por qué ocurrió?

"Todos se pensaban que no iba a a pasar", en España, "tenemos un problema de sobreinstalación de energía renovable". En nuestro país, la energía renovable se ha instalado "sin los sistemas de estabilización" que tendrían que llevar porque "la normativa lo permite". Esto se hizo así para favorecer el despliegue rápido de la energía renovable. "Tuvimos varios avisos días antes".

En respuesta a la pregunta de si no podemos señalar a un solo culpable, Turiel afirma que "la cooperación de mucha gente, se junta con la legislación laxa", los intereses de las empresas de meter energía renovable en España, es tanta porque "está muy bonificada" en términos económicos.

Justo ahora mismo "está siendo un problema de rentabilidad". "Quizá red eléctrica no hizo todo el trabajo que tenía que hacer, en medida por la presión de las empresas". Uno de los problemas de este apagón se debe a que la responsabilidad es compartida por muchas personas y no "interesa ahondar en las causas".

Red eléctrica se excusa

La propia red eléctrica sacó un "publirreportaje" en el que se excusaba de cualquier problema relacionado con el apagón avisando que ellos no tuvieron nada que ver. La realidad es muy distinta, recuerda Turiel que apenas unos días después del apagón, ellos mismos sacaron un informe en el que hablaban que "si tuvieron algunas actuaciones que no fueron las más acertadas".

Hubo errores importantes en la manera en la que se gestionó. "Nadie puede decir que no es culpa suya", afirma Turiel.

"No hay posibilidad de ningún apagón general en España nuevamente", recalca el investigador. "Puede haber apagones localizados durante un conjunto limitado de horas ya que la red sigue tensionada pero no a esos extremos", pero otro apagón general no, "sabemos como operar una red para que no pase", finaliza Turiel.

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