Más salidas con una FP que con una carrera: Casi la mitad de las ofertas de empleo piden un ciclo

Si a Juan Manuel le llevan el currículum tiene claro lo primero en lo que se fija: "Los perfiles que yo necesitaría sería uno de FP". Acaba de abrir hace dos meses una empresa de compraventa coches de segunda mano en Madrid. Y quiere gente con Formación Profesional. "Nosotros probamos los coches, hay que saber si el coche va bien... y es bueno que quien estuviese supiese un poco de mecánica", nos cuenta. Valora que lleguen con algunos conocimientos y, sobre todo, práctica.

Antonio, hostelero sevillano, busca lo mismo. Acaba de contratar a un chico también con un ciclo formativo. "Significa que le gusta, que quiere trabajar en esto y que ya viene un poquito preparado. Vienen con un aprendizaje hecho y es más fácil meterlo en el ámbito laboral", asegura.

Casi la mitad de las ofertas que se publican, un 46,96%, piden la formación profesional. Así se desprende del último 'Informe Infoempleo Adecco 2024: Oferta y demanda de empleo en España. Empleabilidad y Formación Profesional'. La FP vuelve a ser el nivel formativo más requerido en las vacantes publicadas por las compañías en España. La demanda ha subido cinco puntos porcentuales, en detrimento de las titulaciones universitarias que caen 6 puntos pasando a representar el 21,4%. Por eso hay más estudiantes la eligen. Tener un ciclo formativo hoy en día abre más puertas que una carrera.

¿Cuáles son los ciclos de FP más demandados?

Los grados que más ofertas de empleo han recibido son, igual que el año anterior, Administración y Gestión, a pesar de que experimenta la mayor caída interanual (6,29%), Electricidad y Electrónica (4,50%), Fabricación Mecánica (2,61%) e Instalación y Mantenimiento (2,47%). Son los perfiles más buscados y donde hay trabajo casi asegurado.

Por comunidades, 7 de cada 10 ofertas que requieren FP en nuestro país son para desempeñar trabajos en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía y el País Vasco.

Sin embargo, dentro de la FP el comportamiento no ha sido homogéneo. Los trabajos dirigidos a titulados en ciclos formativos de Grado Superior se han incrementado 7,31 puntos, pasando a representar el 33,03% de las vacantes publicadas. En cambio, las ofertas que requieren titulados en ciclos formativos de Grado Medio se han reducido 2,25 puntos, y pasan a suponer el 13,93% del total.

