¿Estudiar una carrera o una FP? Estas tienen trabajo asegurado y sueldos de 40.000€

¿Cuáles son las profesiones que más tirón tienen entre los chavales? Buscamos respuestas en 'Aula', una feria pensada para los que este año acaban el instituto. Les preguntamos: ¿Cómo veis el futuro? "Pues mal porque no hay trabajo y poco dinero", nos dice una chica resignada. Muchos todavía no tienen muy claro qué estudiar.

Allí encontramos a Nico con muchas dudas: "Estoy entre Estudios Marítimos o Periodismo. A ver qué decido porque estoy muy indeciso". El debate de siempre: ¿Vocación o salario? "Lo mejor siempre es cobrar más", asegura Nico. "La vocación influye pero el sueldo al final es determinante", opina otro chico.

Recorremos los stands de Ifema en busca de las carreras más que más están interesando a los alumnos. "Preguntan por todas pero este año especialmente, sobre todo, preguntan mucho por Bioquímica, Psicología, Medicina…y algunos nuevos como Derecho digital", nos cuenta Carmelo, de la Universidad Autónoma de Madrid. En todas las universidades coinciden: estudiando cualquier ingeniería o algo relacionado con la Inteligencia Artificial o lo tecnológico van a tener muchas salidas y además buen sueldo. "Cobran entre 36.000 y 40.000 euros de media nada más empezar. Cualquier ingeniería es una opción de futuro", nos dice Maribel Mas, Vicerrectora de la Universidad Politécnica de Madrid.

Rocío lo tiene claro: Ingeniería de datos e Inteligencia Artificial, aunque solo con el nombre ya parece difícil. "Voy a tener muchos trabajos y pagan bien. Siempre me han gustado mucho las ciencias y las matemáticas", dice segura. Luego pregunta tímidamente: "¿Es muy difícil?".

Las que tienen más salidas

Hablamos con Ignacio Nieto, el director de admisión de la Universidad UNIE. Le pedimos que nos diga un ranking de las más demandas: "Te diría las ingenierías, la tecnología y en general las de la Salud. Enfermería tiene muchísima demanda y psicología". Hay titulaciones muy novedosas: "como los grados en Inteligencia Artificial, Matemática aplicada, Humanidades digitales...", nos cuenta Daniel, portavoz de la Universidad Carlos III de Madrid.

Y ¿las que tienen menos salidas? Pues, de nuevo, las de Humanidades. Algunas como Historia del Arte o Filosofía llevan la etiqueta de pocas oportunidades. Pero a Claudia no le importa, va a estudiar Arqueología igualmente "aunque me digan que no tiene futuro. Es lo que me gusta y voy a seguir", afirma mientras hojea los folletos.

El sector del metal necesita 350.000 trabajadores

La Formación Profesional está llena de oportunidades. Cada vez más alumnos eligen un curso de FP porque también hay trabajo casi asegurado. Solo en el sector del metal necesitan 350.000 trabajadores. "No hay profesionales, no hay relevo generacional. Estamos hablando de que el salario medio en el sector del metal es de 2000 euros al mes", explica Héctor Aguirre, coordinador Gerente de la Fundación del Metal. “Y no es todo soldar”, nos avisa, "hay trabajos muy novedosos como en las renovables".

Nos hemos encontrado con muchos indecisos pero también preocupados por el futuro. ¿Estás nervioso? "A ver, las notas de cortes están un poco altas", nos dicen. Algunos no saben si les dará la nota de corte y a otros les inquieta el salario que van a cobrar o la precariedad laboral. Entre vocación, salidas laborales y un buen montón de dudas. La décima edición de la Semana de la Educación reúne en IFEMA en Madrid a miles de estudiantes que están a punto de tomar una de las decisiones más importantes de su vida: qué estudiar, dónde y para qué... Los educativos e instituciones aprovechan para dar a conocer sus propuestas más punteras, enfocadas en la empleabilidad y el desarrollo profesional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.